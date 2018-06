Na Sokolovsku vypustili tisíce holubů, na Moravu se vrátili za pár hodin

I pouhé čtyři hodiny může trvat cesta poštovního holuba ze samého západu Čech domů na Moravu. Tamní chovatelé holubů si rychlost svých favoritů vyzkoušeli v Krajkové po dvaadvacáté.



„Dříve jsme tyto závody pořádali v Chebu, ale kamionů s holuby je opravdu hodně. Aby do ničeho nenaráželi, přesunuli jsme se do Krajkové, kde je letiště,“ řekl Lubomír Kubáček, který holuby chová bezmála dvacet let. Jde o několikanásobného generálního mistra ČR, několikanásobného vítěze tohoto závodu a nejúspěšnějšího chovatele poštovních v Bělkovicích-Lašťanech u Olomouce.

Moravští chovatelé se prostřednictvím závodu snaží chovatelství přiblížit lidem. Podle Kubáčka má řada z nich holuby spojené s městy, kde znečišťují sochy. V případě těch poštovních jde ale zcela o něco jiného.

„Je to poměrně inteligentní zvíře, kterému se dostává vynikající zdravotní péče,“ upozornil. Pokud se chce člověk tomuto sportu věnovat na hodně vysoké úrovni, musí tomu podle něj věnovat také spoustu úsilí a času. „Pro neznalé to vždycky srovnávám s koňmi, protože je to hodně podobné,“ řekl.

Hned po startu čekal na letce úkol, aby našli co nejkratší koridor zpátky domů. Čím kvalitnější holub vystartoval, tím přímější trasu ke svému moravskému domovu zvolil.

Chovatelé závod pořádají coby takzvaný Katovický memoriál. Jde o vzpomínku na zesnulé kamarády, chovatele poštovních holubů, kteří se stali obětí pádu střechy haly v polských Katovicích v lednu roku 2006.