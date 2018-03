Vypadá to šíleně, ale kluci jedou tak na 30 procent, říká šéf kaskadérů

Zkuste si to představit: dvě čtyřkolky jedou nakloněné pouze na dvou kolech, zrcadlově obrácené k sobě, když na ně z výšky skočí jezdec na trialovém kole a jede s nimi. Nikdo z nich nehne ani brvou.

Další motorkář na trialovém stroji přeskočí třímetrovou zeď. K tomu kousky na zadním kole třeba i ve dvou jezdcích, synchronní jízdy, smyky, drifty, skoky, pády, pyroshow, muzika.

To vše při Motosalonu na brněnském výstavišti předvedou kaskadéři z party Crazy Day.

Šéf skupiny odvážlivců, kteří se na tréninky sjíždějí z celé republiky, tvrdí, že divit se budou i ti nejotrlejší diváci. I proto, že ve svých řadách mají také odvážného a úspěšného biketrialistu Václava Gryce a dvaadvacetiletého Marka Wunsche, který se nebojí ničeho.

„Jeho kousky jsou fakt až na hranici fyzikálních zákonů,“ říká Jan Holub.

Přestože chlapi na všech strojích předvádí ohromné kousky, nejsou to blázni a moc dobře vědí, co dělají.

„Pro normálního člověka to vypadá šíleně, ale věřte, že kluci jedou tak na třicet procent. Vědí, že všude kolem jsou lidé, před nimi zábrany a není možné se rozjet naplno, aby nedošlo k neštěstí,“ odpovídá Holub na otázku, zda kaskadéři „nevypínají mozek“.

Učí, jak padat bez zranění

Celý tým tvoří profíci, kteří mají natrénováno a v provozu jde o nejukázněnější řidiče. Sami bezpečnou jízdu na „mašině“ a hlavně to, jak se zachovat při průšvihu, učí.

A pokud by je chtěl někdo třeba s jízdou na předním kole napodobit, naučí jej, co dělat a jak i pády zvládnout bez zranění. Že o bezpečnosti v jejich případě není nutné polemizovat, svědčí kurzy pro Besip nebo významná spolupráce na kampani Nemyslíš – zaplatíš.

Doprovodný program veletrhu Motosalon Moto Gymkhana: slalom na motorkách

slalom na motorkách Girl´s Moto Gang Brno: holky a mašiny, charitativní akce pro Klokánek

holky a mašiny, charitativní akce pro Klokánek Policie a motorky: besedy s kapitánem Petrem Matouškem

besedy s kapitánem Petrem Matouškem First help: kurzy první pomoci

kurzy první pomoci Motoškoly Míry Lisého, Automotodromu Brno a další.

Míry Lisého, Automotodromu Brno a další. Elektrodráha, celodenní testování skútrů, soutěže, rozhovory se zajímavými osobnostmi, jezdci a cestovateli.

Kaskadéři se sice na Motosalonu rozvášní, ale určitě si dají pozor zejména v případě jejich nové kolegyně – desetileté slečny Denisy Pecháčkové. Ta se však nebojí, má dvě zlata z juniorského mistrovství světa a je vítězkou českého mistrovství v cyklotrialu.

„Mezi moto kaskadéry se zařadí na svém trialovém kole a na chvilku si vezme i trialový motocykl,“ přibližuje Holub.

On sám je dnes spíš manažer. Na motorce už běžně na silnici ani nejezdí, do kaskadérského světa se pustí jednou za čas. Užil si totiž všeho dost. Začínal s judem a v něm se propracoval až do juniorské reprezentace.

„No a na nějakých závodech si mě vyhlídli kaskadéři a ptali se, jestli s nimi nechci spolupracovat. Takže vlastně od čtrnácti let točím,“ popisuje třiačtyřicetiletý Holub a začne se smát, když si vzpomene, jak se jako malá hvězda dostavil do Studia Kamarád a rozhovor s ním dělala Dáda Patrasová.

Na kousky na motorkách si troufá málokdo

Už vážně uvádí seriózní seznam snímků, na němž figuruje třeba Bitva o Stalingrad, velkofilm Luca Bessona Johanka z Arku, seriál Sanitka 2 nebo řadu klipů a reklam, kde je potřeba pořádná bouračka.

Nejdřív Holub pracoval s auty a zjišťoval, že na motorky si nikdo moc netroufá. Tak to zkusil a zanedlouho začal platit za kaskadérského motocyklového profíka. A pak přišel zlom. V roce 2009 odjel do Německa a půl roku působil ve světové show Flic Flack.

„Ve světě nic lepšího není, byl jsem z toho úplně mimo a naučil jsem se strašně moc věcí. Teda plácnout německy neumím nic doteď, byli tam zástupci devatenáctí národností,“ vzpomíná.

Bylo rozhodnuto – po návratu domů rozjel svoji společnost Crazy Day. A jak se to jemu a jeho kolegům daří, posoudí diváci od čtvrtka do neděle. Ve čtvrtek lidé uvidí tréninky, od pátku pojede show naplno.

A pro ty, kteří propadnou disciplíně stunt, tedy jízdě na zadním kole, mají kaskadéři nachystané testy.

„Na vlastní kůži můžou ten adrenalin vyzkoušet. A kdo by chtěl, může si některé stroje půjčit na delší dobu včetně veškerého bezpečnostního vybavení,“ oznamuje Holub.