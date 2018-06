Kasino v Záhoří nebude, ale místní požadují i vyhlášku zakazující hazard

Budova z 80. let je dlouhodobě v žalostném stavu a chátrá. I proto v březnu přišlo vedení Záhoří se záměrem, že by motorest obec prodala řetězci kasin a heren, který chtěl do objektu investovat a rekonstruovat ho.

A místní se začali bouřit. Hlavně kvůli tomu, že hned vedle stojí základní a mateřská škola. Někteří občané se báli špatného příkladu pro děti, jiní předpokládali zvýšenou kriminalitu. Proti stavbě kasina vznikla i petice.

Ale ještě než její organizátoři stihli připravit referendum, rozhodli se zastupitelé vyjít nespokojeným obyvatelům vstříc a záměr smetli se stolu.

„Řekli jsme už na začátku, že pokud budou lidé proti, nepůjdeme do toho. To jsme slíbili a dodrželi. Sešli jsme se se zástupci společnosti a řekli jim, že smlouvu nepodepíšeme,“ říká starosta Záhoří Petr Kápl.

Odpůrcům záměru to ale nestačí a po zastupitelích chtějí záruky, že se podobný záměr v budoucnu opět neobjeví.

Proto jim na jednání předminulý týden předložili návrh nové vyhlášky, která by zakázala provozovat v obci hazard v jakékoli podobě.

Návrhu předcházel ještě otevřený dopis, ve kterém vypichují jeho negativa. Nepřejí si, aby se Záhoří stalo „hráčským předměstím Písku“, kde byl již hazard zakázán.

„Nikdo nám nezaručí, že se o budovu nepřihlásí někdo další, a pak to budeme muset řešit znovu. Obáváme se toho, že motorest odkoupí zájemce, který ho po rekonstrukci prodá společnosti provozující kasina. Vyhláškou chceme pojistit, že se to nestane,“ vysvětluje Monika Kudweisová, která výrazně odmítala už předchozí záměr. Přeje si, aby Záhoří následovalo další města i obce a hazard netolerovaly.

Že budou chtít petenti zajít ještě dál, zastupitele nepřekvapilo. O vyhlášce hovořili hned po zamítnutí prodeje motorestu.

„Spíše mě zaráží, že se řeší vyhláška teď, kdy se tu s hazardem nepotýkáme, a v dohledné době nic nehrozí. A před lety zdejší automaty nikomu nevadily,“ diví se starosta Kápl.