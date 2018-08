Kasárny na letišti patří kraji. Možná se změní v hotel a parkoviště

Na stěně je zašlým zlatým písmem vyvedeno heslo „Hlavní úkol: protivzdušná obrana státu.“ A pod ním velká fotografie dvou stíhaček.

Už téměř třináct let se na ně v budově opravárenské základny letectva práší. V úterý se tam na chvíli vrátil život při prohlídce areálu v Plané u Českých Budějovic, který Jihočeský kraj odkoupil od ministerstva obrany.

Získal tak posledních 18 hektarů, které připojí k Letišti České Budějovice. Vojenská závodní kuchyně, ubytovna důstojníků, ošetřovna, sauna i fotbalové hřiště. Dříve špičkové zázemí vojáků, dnes většinou dost zchátralé objekty, je na lukrativním místě.

„Jihočeský kraj koupil od státu celkem 42 pozemků, 41 staveb a dalších 45 příslušenství za 143 milionů korun,“ vypočítal Ľuboš Hajduk, ředitel odboru nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany. V úterý si zástupci hejtmanství vše oficiálně převzali.

Teď je na nich, jak nové prostory využijí. Radní Antonín Krák sdělil, že kraj nechá zpracovat studii, a do konce roku by tak měl mít přesnější představu o budoucnosti nově nabytého areálu, který se nachází zejména po pravé straně hned za vjezdem na letiště.

„Máme několik vizí. Součástí letiště jsou další služby, které je třeba poskytovat. Pracujeme s myšlenkou vybudování dalších parkovišť či hotelu. To ale trochu předbíhám, je potřeba získat přesnější odpovědi na to, co zde bude výhodné a po čem je poptávka,“ vysvětlil Krák.

Město České Budějovice se delší dobu netají tím, že by v areálu chtělo zřídit odstavné parkoviště pro kamiony, které by to v budoucnu měly blíže k dálnici a hlavně by uvolnily pro osobní auta prostor na Dlouhé louce ve městě.

„Celý prostor, kde jezdily motokáry, prodávají se tam stromečky a brambory, ale i okolí, chceme upravit a otevřít vozidlům,“ potvrdil před nedávnem primátor města Jiří Svoboda.

Město s krajem jsou napůl vlastníky společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, která areál v Plané spravuje, a tak je pravděpodobné, že by tam odpočívka pro kamiony mohla vzniknout. „Je to otevřené, budeme o tom jednat,“ reagoval Krák.

Jihočeský kraj se rozhodl bývalá kasárna na letišti koupit i proto, aby měl kontrolu nad využitím celé plochy. „Můžeme tak bez omezení plánovat další rozvoj,“ doplnila hejtmanka Ivana Stráská s tím, že nově získané pozemky zvýší atraktivitu letiště.

Přesnější termíny pro proměnu bývalých kasáren prozatím nejsou. Aktuální modernizace letiště za půl miliardy korun má skončit na jaře 2020. V tu dobu už má mít podle plánu také potřebné licence a zahájit mezinárodní veřejný provoz.

V ideálním případě by ve stejnou dobu začaly proměny v dolní části. Minimálně by mohl kraj už předtím upravit vjezd, který dnes působí dost nevzhledně.

V úterý předaný areál kasáren tvoří dále ubytovací část, autopark, ale třeba i studny. „Zakončili jsme tím mnohaleté období postupného přesunu nepotřebného majetku bývalého letiště v Plané včetně dalšího zázemí,“ dodal Hajduk.

Ministerstvo obrany předalo ústřední část letiště včetně vlečky Jihočeskému kraji v období 2007 až 2010. V následujících letech došlo na převod menších částí nebo samostatných objektů, a to nejen kraji. Své zázemí tam má i Policie ČR, Český červený kříž, Generální ředitelství cel a Vězeňská služba. Ta například vlastní dvě třetiny starého fotbalového hřiště, třetina je teď kraje, což bylo v úterý dobře patrné.

Vězeňská služba má své pozemky udržované, kraj s tím teprve začne, takže teď působí zanedbaněji. Budovy jsou vybydlené, ale je tam i například rozsáhlá plocha se stromy, takže by tam mohl vzniknout třeba velký park a opodál i sportoviště.