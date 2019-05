Třetina dětí v Karviné si platí jízdy autobusem, i když je mají zdarma

„Mrzí nás, že rodiče možnost cestování zdarma pro své děti nevyužívají, přestože stačí pouze vyřídit kartu ODISku. Naši snahou bylo při schválení jízdného zdarma pro děti do 15 let ušetřit rodinám peníze v často napjatém rozpočtu,“ říká náměstek primátora Lukáš Raszyk.

Radnice upozorňuje, že dětem stačí pořídit si bezkontaktní čipovou kartu ODIS za jednorázovou platbu 130 korun, a pak každý rok prodlužovat platnost dohráním ročního bezplatného kuponu.

Karta vydrží šest let

Podle ředitele divize osobní dopravy ČSAD absolvují děti do patnácti let v karvinské MHD měsíčně zhruba 15 tisíc jízd. „Z toho zdarma přes deset tisíc jízd, za zbytek platí,“ informoval Jakub Vyvial.

Podle zkušeností Vyviala platí, že děti, které autobusy využívaly pravidelně například k dojíždění do škol, si už v minulosti hlídaly možnosti slev na jízdném. „Tato skupina dnes jezdí zdarma,“ podotýká.

Na druhou stranu řada dětí, které jezdí jen občas, v minulosti nevyužívala slevových tarifů a dodnes platí v hotovosti u řidiče.

„Možná si řeknou, že to nemá cenu, nebo se jim nechce dát těch 130 korun. Ale je to jednorázová investice a karta jim vydrží šest let,“ podotýká jednatel společnosti Koordinátor ODIS Martin Dutko.

Město bude lidem možnost bezplatných jízd připomínat

„Je to ale těžké, nemáme moc s čím porovnávat. Ve většině ostatních měst nemají děti do patnácti let jízdné zdarma, a ve Frýdku-Místku je zase MHD zdarma plošně,“ dodal Dutko.

Příčinou, proč karvinské děti zbytečně platí, může být podle Dutka i neinformovanost. To chce karvinská radnice změnit.

„Přes prázdniny budeme lidem připomínat, že mohou zařídit bezplatné cestování pro své děti,“ řekl mluvčí města Lukáš Hudeček.

Možnost jezdit zdarma mají i senioři nad 65 let, a to od 10. června minulého roku. Vedení města to tehdy zdůvodnilo nejen snahou pomoci rodinám ušetřit, ale i ekologickými důvody.

„Využívání MHD snižuje počet automobilů v ulicích,“ uvedl primátor Jan Wolf.