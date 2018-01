Požár Karnolu silně poškodil, dílnu ale lze alespoň zčásti zachránit

S nebývalým nasazením se odborníci na památkovou péči, restaurátoři a znalci den co den probírají ohořelými troskami vybavení vzorkovny někdejší továrny na vlněné zboží Alois Larisch a synové v Krnově. Po požáru z ní zbylo jen torzo a odborníci se ze spáleniště snaží zachránit vše, co se dá.

Ukazuje se, že přes původní pesimistické odhady bude možné značnou část vybavení alespoň zčásti zrestaurovat. První nové návrhy chystaného textilního muzea budou už na konci ledna.

„Oproti původním velmi pesimistickým odhadům, které předpovídaly devadesátiprocentní ztráty, se podle odborníků podaří zachránit až šedesát procent vybavení dílny,“ informovala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Například strojové zařízení oheň sice poničil, podle Tomáše Flimela, soudního znalce a experta na historické stroje, který posuzoval stav strojového vybavení, je ale možná obnova.

„Textilní stroje jsou poškozené hodně, ale zcela zničené ne. Maximálně pečlivým zásahem je možné některé uvést do funkčního stavu, některé alespoň do stavu pohledového nebo kinematického, kdy by se dalo pohybovat přinejmenším částí stroje,“ uvedl Flimel.

Doplnil, že další informace přinese podrobnější revize strojů, rozebrání a proměření, které například ukáže, zda se některé části nepokroutily. „Obnova ale bude otázkou vysokých nákladů i pracnosti,“ upozornil znalec.

Záchrana vzorníků látek je téměř u konce

Stroje jsou nahrubo očištěné a čeká je zakonzervování. Před poškozením při opravách interiérů je ochrání bednění. „K jejich obnově by mělo dojít v době stavebních prací projektu revitalizace Karnoly,“ řekla mluvčí Círová.

Téměř u konce je záchrana vzorníků látek. „V tuto chvíli jsou vzorníky z většiny probrány. Co bylo možné uchovat, je zamrazeno, aby se předešlo vzniku plísní, ke kterým jsou papír i vlna náchylné,“ upřesnila památkářka Michaela Ryšková. Doplnila, že vzniká také pracovní skupina, která se bude zabývat novou koncepcí muzea.

Poslední týdny v Karnole Požár řádil v bývalé textilce loni 20. prosince, vzorkovna továrny začala hořet před čtvrtou hodinou odpoledne, 19 jednotek hasičů oheň dostalo pod kontrolu po osmé večer.

Místo po uhašení ohledali odborníci na požáry, případ se vyšetřuje, není vyloučeno úmyslné založení.

Památka je pojištěná, budovu zkoumají likvidátoři a soudní znalci, výše škod ještě není vyčíslena.

Hned po uhašení také začalo zajišťování vybitých oken a dveří. Areál je uzavřen, opraveny už jsou všechny dveře a okna v přízemí.

Na místě jsou odborníci na památkovou péči, od 3. ledna například čistí a dokumentují vzorníky látek, z nichž nejstarší pocházely z 19. století, a vozí je do mrazíren.

Na její závěry čeká krnovská radnice, upraví podle nich původní projekt textilního muzea. Město se nevzdává, s muzeem počítá dál.

„Příští týden nám prohlídka se statikem ukáže, jak velké dopady na budovu požár měl,“ řekl místostarosta Krnova Michal Brunclík. Radnice zatím nezrušila výběrové řízení na stavební práce plánované na jaro. Podle výsledků statického posouzení textilky vyhodnotí, jak velký zásah do stavební části bude třeba.

Jak bude vypadat expozice muzea, se uvidí v řádech týdnů. „Na konci ledna bychom měli mít písemné návrhy od zástupců Technického muzea, kteří pro nás dělali původní ideu muzea, a dalších odborníků,“ dodal Brunclík. Jádrem původního muzea měla být dílna ve stavu posledního pracovního dne, jež byla středoevropským unikátem. Oheň její autenticitu ale zničil.

Krnov na projekt za 120 milionů získal dotaci, která kryje až 90 procent nákladů. Teď kvůli nepředvídatelným okolnostem zažádá o časový posun zahájení prací. „I přes časový posun bychom se ale se zprovozněním muzea měli vejít do maximalistické varianty původního projektu, tedy do roku 2023,“ doplnil Brunclík.

Policie požár stále vyšetřuje. „Na místě jsme zajistili stopy, teď je zkoumají znalci,“ uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Záběry z krnovské textilky Karnola po ničivém požáru (22. 12. 2017)