Karnola zůstává i po požáru památkou. Nejspíš ji zapálili dva chlapci

Požár, který bývalou textilku zachvátil loni 20. prosince, sice zdevastoval cennou vzorkovnu látek, ale památku nezničil nevratně a nezhatil záměr místní radnice vybudovat z ní textilní muzeum.



„Původní výběrové řízení na rekonstrukci budovy jsme museli zrušit. Ale připravíme nové. Do měsíce pozměníme projekt muzea, na který už jsme získali příslib 90 milionů korun z evropských dotací. Musíme do něj zahrnout i práce nutné k obnově po požáru,“ říká místostarosta Krnova a současně náměstek hejtmana Jan Krkoška.

S památkáři v pondělí provázel spáleništěm ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou. Ta chtěla vidět, jakou spoušť napáchal oheň, ale zajímalo ji hlavně to, zda je možné pokračovat v budování muzea.

„Chtěla jsem se pobavit o tom, zda je reálné udržet náklady do 123 milionů korun, což je limit stanovený Evropskou komisí, stihnout realizaci do 30. 12. 2020 a udržet smysl dotace poskytnuté na národní kulturní památku,“ řekla Dostálová s tím, že dostala kladné odpovědi.

Stroje půjdou opravit

„Vzorkovna Karnoly je stále národní kulturní památkou,“ ujistila ministryni generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

„Podařilo se zachránit velkou část vzorníků. Nyní jsou v mrazírnách, čeká je postupné rozmrazování, vysoušení a restaurování. Stroje jsou sice poničené, ale opravitelné tak, aby se daly prezentovat v muzeu. Zatím nevíme, zda bude možné obnovit i jejich funkci kvůli zničeným elektromotorům,“ nastínila Goryczková.

Oheň vypukl v Karnole na dvou místech. Jedno z ohnisek bylo ve skladu nejstarších vzorků látek z 19. století.

Krnovská památkářka Andrea Šírová měla strach, že dřevěná podlaha v patře prohořela, stroje se propadly do přízemí a zbyla z nich hromada šrotu. „To se naštěstí nestalo. Pro mě to znamenalo naději, že není vše ztraceno,“ vyprávěla žena, která v prvních dnech letošního roku společně s dalšími lidmi dokumentovala a balila zbytky vzorkovníků, přehrabovala uhlíky a zachraňovala drobné součástky strojů.

Záběry z krnovské textilky po ničivém požáru (22. 12. 2017)

VIDEO: Vyhořelou textilku v Krnově navštívila ministryně Dostálová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před pár dny policie informovala, že podezřívá ze žhářství v Karnole dvě nezletilé děti. Neupřesnila sice, zda to byla nehoda či úmysl, ani nekomentovala důvody, ale Šírová je přesvědčená, že nehoda ani náhoda to být nemohly.

„Myslím si, že to nebylo z hlavy těch chlapců. Bylo to důmyslně vymyšlené s cílem zničit to nejcennější ze vzorkovny,“ míní.

Proč a kdo by si požár přál, ale Šírová netuší. Vychází z toho, že oheň byl založený na dvou místech, přičemž první požár podle ní plnil cíl odlákat pozornost hasičů od hořící vzorkovny.

„První požár byl vidět z ulice. Teprve při jeho likvidaci slyšeli hasiči detonace, a tak zjistili, že hoří i jinde. Jenže jim chvíli trvalo, než se dostali k ložisku ohně ve vzorkovně. Všude bylo plno dýmu, neznali prostředí, je to takové bludiště. Když hasiči viděli přes dvůr, že hoří vzorkovna, bylo už celé patro v plamenech. Kvůli velkému žáru nemohli jít dovnitř, hasili jen přes okna. Nic jiného jim nezbylo, ale voda napáchala další škody,“ dodává Šírová.

Policejní mluvčí Gabriela Holčáková nic nového k vyšetřování nesděluje. „Bruntálští kriminalisté zjistili informace, které směřují ke dvěma nezletilým osobám. Pokračují ve zjišťování okolností požáru,“ uvádí s tím, že aktuální stav neumožňuje poskytnout více informací.

Podle ČTK ale policie viní dva čtrnáctileté chlapce. Mluvčí Holčáková to odmítla komentovat.