Opravit, ale ne do funkčního stavu. Krnov řeší ohořelé stroje z Karnoly

Vybírali ze tří variant. Konzervovat stroje z dílny vzorkovny bývalé textilky Karnola v ohořelém stavu, zrestaurovat je do prezentovatelné podoby, nebo obnovit tak, aby i fungovaly. Krnovští radní zvolili zlatou střední cestu. Textilní stroje budou vypadat tak jako dřív, funkční však nebudou.

„Volili jsme mezi nulovou, maximalistickou a realistickou variantou. Na základě doporučení odborníků i lidí, kteří v dílně strávili kus života, jsme se rozhodli pro restaurování strojového vybavení v prezentovatelném stavu,“ řekl místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Podle cenové kalkulace by to mělo přijít na sedm milionů korun. Pouhé zakonzervování ohořelých strojů by čítalo jeden a půl milionu, uvedení do provozního stavu pak sedm a půl milionu. Avšak s velkým otazníkem, protože míru poškození ukáže až rozebrání techniky.

„Podle zaměstnanců, kteří dílnu opouštěli ve stavu posledního pracovního dne, čímž byla unikátní, je funkční obnova strojů nereálná. Už tehdy některé nebyly provozuschopné,“ uvedl Brunclík.

Krnov zároveň řeší i osud vzorníků látek. Ty jsou v mrazírnách a také jejich obnova bude nákladná. „V průměru 150 tisíc korun za svazek. Znamená to, že jen zrestaurování vzorníků z mrazicích boxů by stálo minimálně dvanáct milionů. Vzorníky k restaurování budeme muset pečlivě vybírat,“ nastínila referentka památkové péče krnovské radnice Andrea Šírová.

Snad se povede evropskou dotaci využít na renovaci

Teď v Praze dojednává detaily. Městu nabídly pomoc s vysoušením Národní technická knihovna a Národní technické muzeum. Poté památkáři vyberou, co se zachovalo a co je ztraceno. Připravenou mají škálu od jedničky do pětky, vzorníky oznámkují jako ve škole.

Celkově by mělo být jasno do prázdnin. „Do konce dubna dokončíme úpravu projektové dokumentace na stavební část. Upravit musíme i dokumentaci k výstavní části. Musíme přesně vyčíslit, jak se požár projevil. Méněpráce, tedy že něco shořelo a už se to nebude dělat, i vícepráce, tedy náklady nutné na opravy po požáru,“ vysvětlil Brunclík s tím, že do léta město požádá o změnu rozhodnutí poskytovatele dotace.

Na textilní muzeum totiž získalo 120 milionů dotačních korun. Zatím není jasné, jestli mu zůstanou i po požáru. Budoucnost textilky ale musí vyřešit, i kdyby dotační titul padl, protože je i s vybavením národní kulturní památkou.

Vyměnit se musí i konstrukce stropu

Textilka vyhořela loni 20. prosince. Požár zasáhl její nejcennější část, vzorkovnu látek, jež zůstala zachovaná v takzvaném stavu posledního pracovního dne a měla se stát jádrem připravovaného muzea.

„Ohnisko požáru se nacházelo ve skladu nejstarších dezénových knih. Ty byly téměř kompletně zničeny,“ upřesnila Michaela Ryšková z Národního památkového ústavu.

Za své vzaly mimo jiné také návrhy, předpisy, archivy barevnic a barevnicových karet. Textilní stroje, kterých je v dílně čtrnáct, musely během požáru přestát vysoké teploty a po něm také následné prudké ochlazení.

„To mohlo vést k popraskání konstrukcí. Shořely koruny žakárových stavů, takže je zničeno jejich velmi složité vzorovací ústrojí. Přesný stav devastace ale není možné bez rozebrání stanovit,“ uzavřela památkářka s tím, že požár se podepsal i na budově památky. „Nezbytné bude vyměnit konstrukce stropu nad dílnou, zůstanou zachovány pouze dva nejzachovalejší sloupy, které se nacházely nejdále od ohniska požáru,“ řekla.

Záchrana cenností ve vzorkovně dva týdny po požáru