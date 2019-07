Revizní technik je zodpovědný za smrt chlapce, který se utopil ve vaně

Tragédie se stala v březnu 2013 v bytovém domě v plzeňské části Bory. Když si chlapec napouštěl do vany vodu, kterou ohřívala plynová karma v koupelně, zplodiny místo komínem ven šly zpátky do bytu.

Mladý muž, který se jedovatého oxidu uhelnatého nadýchal, nejprve upadl do bezvědomí. Pak se jeho bezvládné tělo sesunulo do vody a utopil se.

Senát Okresního soudu Plzeň-město za usmrcení z nedbalosti potrestal osmapadesátiletého revizního technika Iva S., který měl podle smlouvy v bytovém domě zajišťovat podle uzavřené smlouvy kontroly plynového vedení a spotřebičů.

Hrozilo mu až šest let, soudci rozhodli o dvouletém trestu odloženém na dvouletou zkušební lhůtu a povinnost zaplatit tátovi zemřelého chlapce milion korun.

„Způsobil smrt porušením důležité povinnosti z nedbalosti. Nezjistil závadu na průtokovém ohřívači vody a zároveň nezjistil, že v kuchyni je instalovaná digestoř, jaká tam nemá být,“ vyjmenoval soudce Josef Prach.

„Odvoláváme se proti vině, trestu i nemajetkové újmě,“ uvedl po vyhlášení verdiktu technikův advokát Jaroslav Vovsík. Verdikt proto není pravomocný.

Revizní technik po celou dobu opakoval, že si žádnou chybu neuvědomuje.

„Od doby, co se to stalo, často přemýšlím, zda se dalo udělat něco jinak, aby se neštěstí předešlo. Je to šílený průšvih. Přemýšlím nad tím pořád, ale odpovědný se necítím,“ prohlásil souzený revizní technik před dvěma roky.

Jakmile se zapnula digestoř a karma, vznikl v bytě podtlak

Dvakrát ten samý senát dospěl v minulosti k závěru, že obžalovaný za smrt mladého muže nemůže. Podle předsedy senátu Josefa Pracha ale soudci musejí respektovat názor Krajského soudu v Plzni, který oba zprošťující rozsudky v minulosti zrušil.

Krajští soudci uvedli, že revizní technik měl důkladně zkontrolovat i digestoř v kuchyni. „Pokud to nezjistil a nezabýval se tím, jde to k jeho tíži. Je to jednoznačný právní názor krajského soudu, který musíme ctít,“ vysvětlil soudce Prach.

Nad varnou plochou měla být podle dokumentace digestoř, která vzduch vrací zpět do místnosti. Jenže v tomto přestavěném bytě byl v době neštěstí typ, který odváděl vzduch z kuchyně skrz zeď mimo dům.

Když byla v bytě zavřená plastová okna, při současném zapnutí digestoře a karmy vznikal v utěsněné bytové jednotce podtlak.

Právník: Kontrolovat karmu měl technik, který má k tomu licenci

„Je evidentní, že pokud byl z utěsněného bytu vyfukován vzduch digestoří, tlak v bytě se vyrovnával komínem plynového průtokového ohřívače vody. Tak se stalo, že zplodiny z karmy se začaly hromadit v prostoru koupelny,“ vysvětlil soudce.

Otec zemřelého chlapce řekl, že kdyby mu obžalovaný při pravidelných kontrolách doporučil upravit odvětrání, udělal by to.

„Cena jakéhokoli zařízení je nicotná ve srovnání s lidským životem. Zemřel mladý kluk, který měl život před sebou, přitom se tomu dalo zabránit,“ řekl otec zemřelého před soudem.

Policie ani soudci se nedopátrali toho, kdo původní digestoř v bytě vyměnil za špatnou. Podle posudků navíc v karmě nebyla funkční pojistka zabraňující vracení zplodin do místnosti. Znalci ale dospěli k závěru, že ani ve funkčním stavu by tragédii stoprocentně nezabránila.

Advokát souzeného muže namítal, že revizní technik měl za úkol kontrolovat, zda někde neuchází plyn, zda jsou spotřebiče funkční.

„To ale neznamená, že má rozebírat karmu a detailně ji kontrolovat. To má podle našeho názoru dělat technik, který má licenci od výrobce zařízení,“ uvedl už dříve advokát.

Otravy oxidem uhelnatým hrozí i v horkém létě

Otravy oxidem uhelnatým, který není vidět ani cítit, hrozí i v horkém létě. Před dvěma roky převáželi záchranáři do plzeňské nemocnice dvě děti a jejich babičku, kteří se v bytě v městské části Bory nadýchali jedovatých spalin z karmy.

Podle soudního znalce, který se zabývá problematikou paliv, právě v letních dnech může docházet k tomu, že komín nemá kvůli horkému vzduchu správný tah, spaliny si jím jednoduše řečeno nedokážou prorazit cestu a v případě karmy se vracejí zpátky a šíří se i do bytu. To je dáno tím, že karma si kyslík potřebný k hoření plynu bere přímo z místnosti.

„Pokud není zajištěné větrání bytu, spaliny se hromadí v místnostech. Pokud je u karmy navíc znečištěný a zanesený výměník, ve kterém se ohřívá voda, spaliny přes něj nemohou řádně proudit. Pak se zadržují ve spodní části karmy,“ vysvětlil znalec.