Němci za posprejování Karlova mostu dostali podmínku a 100 tisíc pokuty

„Oba jsou jasně usvědčováni svědeckými výpověďmi. Svědci jasně vypověděli, že sprejovali oba obžalovaní. Vypovídali shodně, neměli žádný důvod říkat věci v neprospěch obžalovaných,“ zdůvodnila dnešní rozhodnutí soudkyně Pavla Hájková.

Obžalovanému Steigerovi nezbývalo nic jiného než doznání, policie jej totiž dopadla na místě činu se sprejem.

Wittig se ovšem k činu nedoznal a i Steiger ho u soudu z činu vyviňoval.

„Proč Steiger svého bratra tak hájí, je také nasnadě. Wittig sám uvedl, že v případě odsouzení by mohl přijít o zaměstnání v Bundeswehru (německé armádě),“ zaznělo v rozsudku.

„Obhajoba, že oba nevěděli, že se jednalo o význačnou památku, Karlův most, neobstojí,“ uvedla také soudkyně. Trest je podle ní přiléhavý a to jak podmínka, tak finanční sankce. „ČR nestojí o návštěvníky, kteří tady ničí památky,“ komentovala soudkyně dále vyhoštění. Na pět let totiž Němcům zakázala pobyt v Česku.

Tady se dá hezky sprejovat, doznal Němec graffiti na Karlově mostě:

VIDEO: Šli jsme čůrat a na Karlův most jsem sprejoval jen já, tvrdí mladší z bratrů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jako graffiti na Braniborskou bránu

„Vina byla bezpochyby prokázána. Niclas Steiger se k činu doznal, svou výpovědí Benjamina Wittiga vyviňoval. Ovšem tato obhajoba ve světle provedených důkazů neobstojí,“ zdůraznil i státní zástupce Jan Lelek.

Své závěry žalobce mimo jiné stavěl na výpovědi svědků z místa činu a zasahujících strážníků městské policie. „Oba se pohybovali v historickém centru města, Karlův most je jednou ze zásadních památek. Je to tedy to samé, jako by poškodili Braniborskou bránu v Berlíně,“ řekl žalobce.

Soudem vynesený trest odpovídá jeho požadavkům při závěrečné řeči.

„Klient Steiger se k činu doznal, při vyšetřování spolupracoval, ať již byl motivem jeho jednání alkohol, či neznalost toho, kam nápis Sepsis umístil,“ uvedl na závěr obhájce Martin Doubrava. Námitky měl vůči obvinění druhého Němce.

„Na Wittigových rukou se stopy barvy nenalezly, ačkoli plechovka byla umazaná,“ sdělil mimo jiné advokát. Ten v této souvislosti upozornil na údajné rozpory ve svědeckých výpovědích. „Wittig je tedy zcela jasně nevinný,“ pravil Martin Doubrava.

Steiger podle něj trest přijme, včetně vyhoštění. „Po této zkušenosti do ČR určitě nepřijede,“ vysvětlil soudu advokát. „Na sto procent vím, že je to má vina. Je mi to líto,“ řekl Steiger.

Wittig podíl na výrobě graffiti rozhodně popřel. „Na pět šest minut jsem se od bratra vzdálil. Pak jsem byl překvapen tím, co jsem viděl. Zahlédl jsem ho se špinavýma rukama,“ sdělil soudu Wittig.

VIDEO: Cizinci posprejovali pilíř Karlova mostu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sprejeři u mostu

Soudkyně k dnešnímu jednání předvolala ještě další svědky, kteří se v polovině července pohybovali na místě činu. „Muže na sto procent poznávám, sprejovali oba. Jeden začal, druhý se přidal,“ uvedla žena, která zavolala policii.

„Dostali jsme vysílačkou relaci o dvou sprejerech na Karlově mostu. Když jsme přijeli na místo, jeden muž stál u zdi a měl v ruce sprej. Druhý se nacházel opodál, sprej neměl,“ popsal scénu zasahující strážník.

V kauze padl druhý rozsudek, již v polovině července rozhodla soudkyně ve zkráceném řízení, Němci dostali roční podmíněný trest, vyhoštění a povinnost uhradit finanční sankci sto tisíc korun a navíc 40 tisíc jako úhradu za škody za posprejování Karlova mostu.

Ačkoliv se zprvu zdálo, že oba cizinci trest přijali, nakonec prostřednictvím advokátky proti odsuzujícímu rozhodnutí odpor. Soudkyně tak musela v kauze nařídit hlavní líčení, které začalo v polovině října.