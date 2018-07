Budova průmyslovky je v horším stavu, než předpokládal kraj

Klíčový dokument pro kraj, kterému škola patří, vypracoval Kloknerův ústav ČVUT. Poslouží jako podklad pro sejmutí památkové ochrany. Pokud ministerstvo kultury na tuto možnost přistoupí, kraji to zjednoduší a zlevní opravu školy.

„Posudek konstatoval to, co našel ten úplně první, jen s tím rozdílem, že se tam nenachází hlinitanový cement, ale není tam skoro žádný cement. Stropy jsou špatné a zůstat by tam mohly maximálně dva, navíc v obytné části budovy. Pokud by se do ní sahalo, zůstal by maximálně obal,“ řekl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Dokud se podle něj ministerstvo kultury k žádosti o sejmutí památkové ochrany nevyjádří, nemůže kraj navrhovat žádná opatření. Jaroslav Bradáč zvažuje, že pokud už by hejtmanství muselo přistoupit například demolici, ač ji on sám nechce, mohl by kraj postavit architektonicky cennou budovu dalším generacím.

Zástupci Národního památkového ústavu v Lokti (NPÚ) se k novému posudku zatím nemohou vyjádřit, neboť jej ještě neznají. Žádost kraje o sejmutí památkové ochrany či dokonce demolici ale považují za neodůvodněnou. Naopak upozorňují, že podle dosavadní znalosti problému a předchozích posudků je oprava staré budovy možná.

Současná situace je pro školu nekomfortní

„Akceptujeme to, že její stav není dobrý, nicméně hodnota tohoto objektu spočívá také například v mobiliáři nebo vůbec jeho zasazení do dané lokality. A to se i rozsáhlejší rekonstrukcí nezmění,“ zmínil památkář Vladimír Lokajíček. Na stranu svých loketských kolegů se navíc staví i ti z Karlových Varů.

S vedením kraje se před časem kvůli havarijnímu stavu budovy sešla i ředitelka uměleckoprůmyslové školy. Ta zatím situaci zvládá, ale není pro ni úplně komfortní. Vyučující i studenti museli prostory staré budovy opustit, přičemž v učebnách zůstalo vybavení a zařízení.

Zachování školy je podle Jaroslava Bradáče v zájmu podnikatelské sféry z oboru výroby keramiky. Uměleckoprůmyslovou školu v tomto ohledu přirovnal k houslařské škole a označil ji za rodinné stříbro až zlato. „Navíc uměleckoprůmyslová škole učí obor, který je poslední v republice, a to zdobení keramiky,“ podotkl radní.