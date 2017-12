S expartnerkou muž mlátil o bar, doma jí pak vykopl dveře a napadl ji

Incident se podle policejní mluvčí Kateřiny Krejčí odehrál v noci z 26. na 27. prosince v Karlových Varech. Agresor ze Sokolova poprvé zaútočil v jednom z karlovarských barů.

„Ve večerních hodinách ženu chytil za bundu a začít s ní mlátit o bar,“ popsala násilníkovo jednání Krejčí. Pak svou expartnerku strhl a bouchal s ní o zem. Po upozornění barmanky muž utekl.

Ani to ovšem neznamenalo konec roztržky mezi bývalými partnery. „V brzkých ranních hodinách muž v silně podnapilém stavu vykopl dveře do ženina bytu. V ložnici ji pak opakovaně napadal,“ potvrdila Krejčí. Ženě násilník zasadil desítky úderů pěstí do obličeje.

Zranění třicetileté ženy si vyžádalo ošetření v nemocnici. Agresor skončil na protialkoholní záchytné stanici. „Po vystřízlivění si od karlovarských policistů vyslechl obvinění z přečinů ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, porušování domovní svobody, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví,“ doplnila Kateřina Krejčí.

Pokud se podaří prokázat u soudu mužovu vinu, hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.