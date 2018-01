Stav karlovarských mostů není dobrý, čtyři z nich potřebují nutně opravu

U osmi dalších uzrál čas alespoň na přípravu projektové dokumentace. U lávek je stav podobný. Tři z nich jsou alespoň částečně ve velmi špatném stavu.

„Je to materiál, který pro nás pražská firma zpracovává pravidelně. Tento je z listopadu loňského roku,“ uvedl první náměstek karlovarského primátora Čestmír Bruštík. Stav mostů a lávek monitoruje firma ze dvou hledisek – stav nosné konstrukce a spodní stavby.

Stupnice začíná stavem bezvadný a končí sedmým stupněm – havarijní. Ten je naštěstí v Karlových Varech pouze na jednom místě. V havarijním stavu je dlouhodobě uzavřená Goethova lávka u Císařských lázní.

Ale i ty, po kterých denně kráčí davy Karlovaráků, nejsou často v dobré kondici. Například u lávky přes horní nádraží už ani zpracovatelé neuvedli její stav. Jednak proto, že rozhodně nepatří k těm dobrým až velmi dobrým, ale především proto, že letos se pěší dočkají lávky nové. Ta bude součástí rekonstrukce horního nádraží a město za ni zaplatí 20 milionů.

Pomyslná červená kontrolka už ale bliká u dalších třech lávek: u porcelánky, Na Vyhlídce a u Drahovického mostu.

„Tam je nutné letos dokončit rekonstrukci schodišť, ve zbylých dvou případech musíme zpracovat projektovou dokumentaci,“ upřesnil náměstek.

U mostů je situace trochu složitější. Například ten nejvytíženější, Chebský. Podle materiálu je sice stav spodní části dobrý, samotná mostovka si ale vysloužila označení velmi špatná.

„Most zatím udržujeme ve stavu, aby byl schopný provozu. Aktuální problémy řešíme v okamžiku, kdy nastanou,“ konstatoval Bruštík. Jeho budoucí generální opravu může komplikovat fakt, že jej ministerstvo kultury vyhlásilo nemovitou kulturní památkou.

Magistrát ovšem počítá s opravami i dalších mostů. Například ten na Čertův ostrov, kterému někteří říkají Čertův, jiní Koptův. „Na jeho opravu máme v rozpočtu na letošní rok vyčleněných 6,5 milionu korun,“ potvrdil náměstek fakt, že se město snaží případným havarijním stavům preventivně bránit.

To dokazuje i chystaná rekonstrukce Dvorského mostu přes Ohři. Ten už je dnes ve stavu, který po rozsáhlé opravě doslova volá. Městskou kasu by tato akce měla přijít odhadem na patnáct milionů korun. Začne ale až v roce 2019.

Do té doby ovšem rekonstrukcí projde Doubský most. Ten ale nepatří městu, nýbrž Ředitelství silnic a dálnic. Práce na rekonstrukci mostu mají začít už letos, hned, jak to na jaře dovolí počasí. „Nechceme je dokončovat v prosinci,“ podotkl Lukáš Hnízdil, šéf karlovarského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic.