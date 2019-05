Ve Varech začala lázeňská sezona. Pramenům požehnal apoštolský nuncius

18:56

Další lázeňská sezona s pořadovým číslem 662 v Karlových Varech začala. A to i přes to, že si rozmary počasí vynutily několik změn v programu oslav. Hlavní hřeb programu, průvod Karla IV., zakladatele města, ale nakonec do ulic města vyrazil. Léčivým pramenům rovněž požehnal apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo.