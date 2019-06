Karlovarští architekti řeší nové místo pro vánoční trhy i vstup do UNESCO

„Některé projekty nejsou takové, aby se jimi museli zabývat půl roku. Jde třeba o podobu stánků na vánoční trhy. Dali jsme jim nějaké představy, jak by mohly vypadat a chceme to s nimi konzultovat. Některé věci si pak od nich přejímáme a dopracováváme. To znamená, že výběrová řízení nedělá KAM, ale magistrát,“ přiblížila Andrea Pfeffer Ferklová.

Zároveň dodala, že centrum letošních vánočních trhů už je rozhodnuté a bude jím zcela poprvé Mlýnská kolonáda. Radní se na novém konceptu shodli s hoteliéry i členy komise lázeňství.

„Smetanovy sady nám nepřipadaly jako vhodná lokalita. Proto jsme se rozhodli, že bychom vánoční trhy udělali od Thermalu až na konec Staré Louky,“ doplnila primátorka.

Parkování, vstup do UNESCO i krematorium

Kromě podoby stánků se KAM v současné době spolupodílí také na podobě informačních stojanů pro rozšířenou realitu či předprostoru krematoria i úpravě kolumbária, o kterou vedení radnice stojí.

Městští architekti spolupracují rovněž na manuálu veřejných prostranství, strategických plánech, včetně toho územního, zajímají se o vznik parkovacích domů, vstup lázní do UNESCO, umístění nové jezdecké sochy Karla IV., budoucnost staré vodárny i uměleckoprůmyslové školy v Rybářích, která míří do architektonické soutěže či Císařských lázní, jejichž opravu za více než půl miliardy společně plánuje kraj, město a stát.

„Už delší dobu vzniká ověřovací studie, která by nám měla říct, zda mohou být Císařské lázně využité i jako koncertní sál pro Karlovarský symfonický orchestr. To je jedno ze zadání, které jsme kanceláři dali a rádi bychom to měli hotové do konce července,“ řekla primátorka.

KAM už má za sebou také řadu akcí určených obyvatelům města. Jde například o výstavy nebo diskusní fóra, která se konají v různých městských částech. Nejbližší z nich se uskuteční 26. června v Doubí.