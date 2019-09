Oblíbený bohatický skatepark nechají Vary odhlučnit, stěhovat se nebude

Město zvažovalo dvě varianty budoucnosti sportoviště. První byla přesunout areál na jiné místo kvůli stížnostem na hluk, druhá počítala s tím, že v Bohaticích zůstane a radnice opraví stávající překážky. Tato varianta nakonec zvítězila.

„Přesun areálu padnul. Řekli jsme, ať i nadále zůstane v Bohaticích. Je ale potřeba, abychom dořešili protihlukovou stěnu kvůli obyvatelům a opravili překážky,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Do jejich obnovy chce radnice vložit 800 tisíc korun. Pokud by podle primátorky město koupilo nové překážky, vyšlo by to jeho rozpočet na zhruba 1,6 milionu korun.

Obě možnosti radní porovnali a oprava je podle primátorky výhodnější. Postará se o ni firma, která prvky do skateparku dodávala. „Předpokládám, že by se mohl otevřít do konce listopadu,“ doplnila primátorka.

Zařízení má ve správě městská společnost KV City Centrum, která se o něj má starat i nadále. Před časem její roli kritizovali opoziční Piráti. Ti na červnovém zastupitelstvu chtěli, aby se vedení města situací skateparku zabývalo.

Areál je totiž už druhým rokem zavřený, ale Karlovy Vary posílají každý měsíc KV City Centru takřka 50 tisíc korun na jeho údržbu. „Předpokládám, že vše bude nastavené tak, aby to fungovalo, bylo zřejmé, od kolika do kolika je areál přístupný a někdo měl odpovědnost za to, že se dětem nic nestane a vše bude v pořádku,“ řekla primátorka.