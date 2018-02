Kolaps hromadné dopravy v centru Prahy, opravy potrvají i v sobotu

Dopravní podnik krátce před šestou hodinou večer pustil tramvaje ve směru z Národní třídy na Karlovo náměstí. Už v osm se ale místo opět kompletně uzavřel, aby mohla oprava pokračovat. Podle původních předpokladů do jedné do rána. Ještě v noci se ale doba oprav opět změnila na „do odvolání“.

Po výlukových trasách tak jezdí i několik linek nočních tramvají, a to vždy pouze v uvedeném směru. Linky 91 a 96 jedou po trase Lazarská – Národní divadlo – Jiráskovo náměstí - Palackého náměstí – Karlovo náměstí - Štěpánská.

Linka 92 přes Lazarskou - Národní divadlo - Jiráskovo náměstí na Palackého náměstí...

Linka 93 přes Karlovy lázně na Národní divadlo (nábřeží) - Jiráskovo náměstí – Palackého náměstí na Výtoň a Albertov.

Linka 94 přes Lazarskou na Národní divadlo - Jiráskovo náměstí a Zborovskou.

Linka 95 po trase .Lazarská - Národní divadlo - Jiráskovo náměstí - Palackého náměstí – Výtoň - Albertov...

A linky 97 a 99 od Národního divadla na Jiráskovo náměstí - Palackého náměstí – Karlovo náměstí a Štěpánskou.

Původně se přitom mluvilo o tom, že oprava bude hotová mezi šestou a sedmou večerní.

Podle dispečera, kterého oslovila MF DNES, je problém v tom, že poškozenou kolej není možné znovu svařit, ale musí být kompletně vyměněna. Uvedl také, že na místě mohlo hrozit i vykolejení tramvaje.

„„Závady si všiml správce tratě při běžné kontrole,“ uvedl. „Část koleje, takzvaná opornice, která drží kolo tramvaje ve směru jízdy, byla tak sjetá, že hrozilo vykolejení vozu,“ dodal pro MF DNES. Za následné prasknutí kolejnice a následné protažení oprav už mohla zima.

Lidem v tramvajích se museli spoléhat hlavně na hlášení řidičů, ne všichni cestující však řidiče slyšeli, a tak dál bezradně postávali a čekali na svůj spoj.

„Potřebujeme do Braníku. Nevíme, jak se tam dostat,“ řekl odpoledne přímo na místě Jiří Krátký, který v Lazarské čekal se svou vnučkou. „Viděl jsem, že to svařovali. Dopravní podnik nám o tom měl podat informaci,“ dodal a rozhodl se, že nakonec půjdou na Národní třídu a počkají tam na dvojku. „Stáli jsme v koloně, už když jsme sem přijížděli,“ dodala ještě vnučka Sára Michalová.

Kolaps ztížil cestu i lidem jedoucím do Modřan. „Komplikuje mi to situaci. Buď půjdu na metro, anebo na Palackého náměstí, ale to je dálka,“ uvedla Michaela Horová, která se nakonec rozhodla vydat se ke smíchovskému nádraží, odkud jezdí do Modřan autobusy.

Tramvaje přestaly na křižovatce Lazarské a Spálené jezdit o půl druhé odpoledne. Vozy nemohou odbočovat z Lazarské ulice na Karlovo náměstí, ani projíždět Myslíkovou ulicí.

Protože jde o frekventované místo kudy jezdí mnoho linek, štosují se tramvaje i na objízdných trasách, které vedou po nábřeží.

Vlivem dalších nehod a poruch v okolí pak krátce před půl pátou tramvajová doprava zkolabovala v celém pravobřežním centru.

Problémy ale hlásili i lidé za řekou. Třeba okolo pražského Anděla.

V 18 hodin pak přišla informace, že fronta stojících tramvají se táhne z Lazarské až na Olšanské náměstí.

Linka 2 jede přes Národní divadlo - Jiráskovo náměstí - Palackého náměstí.

Linky 3 a 5: přes Lazarskou- Národní divadlo - Jiráskovo náměstí - Palackého náměstí.

Linka 6: přes Lazarskou - Národní divadlo - Jiráskovo náměstí - Palackého náměstí - Karlovo náměstí.

Linky 14 a 24 přes Lazarskou - Národní divadlo - Jiráskovo náměstí - Palackého náměstí - Výtoň a Albertov.

Linka 18 přes Národní divadlo - Jiráskovo náměstí - Palackého náměstí - Výtoň a Albertov.

Linka 22 přes Malostranskou - Staroměstskou - Palackého náměstí a Karlovo náměstí.

Linka 23 pak přes Újezd - Anděl - Smíchovské nádraží a zpět ve směru na Královku.

Před týdnem podobná závada komplikovala provoz u Národní třídy, tehdy nejezdily tramvaje od Národní po Anděl.