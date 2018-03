VIDEO: Ropné kaly z Ostravy bude spalovat Sokolovská uhelná

Společnost AVE, která zakázku ve výši 429 milionů korun na likvidaci zbytků ostravských lagun získala, oznámila, že novinka nebude mít negativní dopad na životní prostředí.

Vagony naložené odpadem by měly začít přijíždět už na konci března. O dopravě z Ostravy jako první informoval Radiožurnál ČRo.

Společnost ujišťuje, že region nečekají ekologické problémy. „Žádnou zátěž na okolní životní prostředí nepředpokládáme. Díky speciální technologii bezvýduchových generátorů z plynárny nevychází žádné plyny, tudíž nehrozí negativní dopad na životní prostředí. Jde o nejekologičtější možnou variantu likvidace ostravských kalů v České republice. Obyvatel Sokolovska se to nijak nedotkne,“ ujišťuje mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková.

S kaly mají zkušenosti

Kaly by se měly ve Vřesové likvidovat do konce roku. Sokolovská uhelná uvedla, že má se zpracováním odpadních kalů zkušenosti a jejich zpracování umožnilo už povolení při zahájení činnosti zplyňování.

„Díky tomu, co naše technologie umí, tak to umí zpracovat bez vlivu na životní prostředí. Jsme tedy koncovka, u které se to dá zpracovat,“ řekl ČTK předseda představenstva SUAS Jiří Pöpperl.

V paroplynové elektrárně ve Vřesové se kaly a další odpadní látky zpracovávají dlouhodobě. V srpnu loňského roku společnost úspěšně požádala krajský úřad o povolení, aby mohla pálit i nový odpad.

„Je důležité říci, že v zařízení ve Vřesové se zpracovává milion pět set tisíc tun uhlí za rok, z toho jen deset procent smí tvořit zpracování příměsi, jako jsou dehtové kaly. Tedy ani po rozšíření integrovaného povolení nesmí dojít k navýšení zpracování nad tuto desetiprocentní hranici, nemění se tedy zátěž pro kvalitu životního prostředí v oblasti,“ uvedla mluvčí kraje Jana Pavlíková s tím, že o rozhodnutí kraj informoval všechny zainteresované instituce i obce.

Lidé jsou překvapení

Přesto lidé z Vřesové ani vedení obce ještě v úterý podle svých slov netušili, že jim prakticky za okny bude hořet ostravský odpad.

„Nevím vůbec nic. Nikdo nám o kalech neřekl,“ uvedl starosta Vřesové Miroslav Fiala. Podobně na tom s informacemi byli i lidé, kteří bydlí jen několik metrů od areálu Sokolovské uhelné.

„O ničem nevím. Už teď mám obavy. Bydlím tady rok a mám pocit, že je tady syn pořád nemocný. To se snad asi odstěhujeme,“ uvedla paní Silvie. To její soused Miroslav Sedláček nad novou informací jen mávl rukou.

„Slyším o tom poprvé, ale vzhledem k tomu, že je mi jednašedesát let, tak se ani neobávám,“ pokrčil rameny.

Starostu sousedního Josefova Jana Onaka mrzí, že se o plánované likvidaci kalů nedozvěděl dříve. „Chtěl bych oslovit okolní starosty, abychom jednali koordinovaně s vedením Sokolovské uhelné a krajem a získali veškeré informace. Nechápu, proč se odpad musí z Ostravy vozit až na západ Čech,“ říká Onak.

Odtěžit je třeba desítky tisíc tun

Ostravské laguny představují jednu z největších ekologických zátěží v Česku. Do areálu chemičky Ostramo se ukládaly odpady z rafinérské výroby a později odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Kaly nejprve zpracovávala cementárna v Čížkovicích na severu Čech. Protestovaly ale proti tomu ekologické organizace a cementárna další zpracování zastavila.