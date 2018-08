Lidé míří v horkých dnech za středověké zdi

Hrad Loket uvítal ve svých zdech o tisíce turistů více, než v loňském roce. „Návštěvnost by měla být zhruba o pět tisíc návštěvníků větší než byla v loni. Takže jsme s ní naprosto spokojení,“ řekl za hrad Loket Václav Lojín. Ten si velký zájem vysvětluje tím, že více lidí zůstává v Čechách. V loňském roce měl navíc hrad rekordních 141 tisíc návštěvníků.

„Jedním z důvodů bude nejspíš i to, že už druhým rokem máme otevřeno až do půl sedmé po celou sezonu, takže máme i delší prohlídkovou dobu. V Lokti to také souvisí s programem v rámci kulturního léta v Amfiteátru. Další věcí je, že stále doplňujeme stav z navrácených sbírek. Zrovna teď jsme doplnili expozici cínu,“ dodal Lojín s tím, že dnes už není hrad prázdný.

Má sice expozici muzejního charakteru, ale zato je toho vidět jako na vybavených zámcích.

Radost mají i v Bečově

Spokojení jsou s letošní sezonou i na zámku v Bečově. „Návštěvnost je srovnatelná s loňským rekordním rokem. Momentálně překračujeme hranici osmi tisíc návštěvníků. Loni jsme jich měli necelých 75 tisíc. To znamená, že loňské číslo se pravděpodobně zopakuje, tudíž jsme spokojení. K poklesu ani přes enormní horka nedochází,“ uvedl kastelán Tomáš Wizovský.

Podle něj je to dané i tím, že Bečov je díky médiím poměrně exponovaným objektem. „Zároveň máme řadu kulturních akcí a k tomu se kazí voda v přehradách a rybnících, takže se lidé vracejí na hrady a zámky. Dá se říci, že se k nám přijedou zchladit a spojí příjemné s užitečným,“ popsal Wizovský.

Podle něj je skoro zázrak, že se návštěvnost oproti rekordnímu roku 2017 nepropadla. „Loni jsme to považovali za absolutní historický úspěch a teď to vypadá, že to je téměř stejné,“ řekl kastelán.

Navíc jsou v zámku nově k vidění dva zbrojnoši a také se navýšil počet dětských prohlídek.

Mimořádný rok

Nepatrný pokles zaznamenali na zámku Kynžvart, ten se ale neprojeví v celkově velkém počtu návštěvníků za celý rok.

„V této chvíli se v zásadě držíme loňských čísel. Návštěvnost opravdu kopíruje loňský rok, který byl považován za poměrně mimořádný. Celkově máme od začátku roku zhruba o pět set návštěvníků více, ale to jsou malá čísla. Zato za červenec tu byl mírný pokles, asi dvě stě lidí,“ řekl kastelán Ondřej Cink. Od začátku roku zámkem prošlo 23 385 návštěvníků z toho 7 402 jen za měsíc červenec.

„Je pravda, že lidé teď chodí, i přesto, že je horko. Trošku si to vysvětluji tím, že počasí je až příliš extrémní a ani u vody to v tomto vedru není ideální. A navíc člověk potřebuje i nějakou tu potravu pro duši,“ vysvětlil Cink.

Navíc je teď v zámku v rámci roku diplomacie nová výstava Církev – císař – rodina, tajemství úspěchu rodu Metternichů. „Ta pojednává o vzestupu rodu Metternichů mezi evropskou elitu,“ dodal Cink.

V Chebu láká dobývací věž

Léto přeje i chebskému hradu. „U nás se to poslední tři roky pohybuje na stejných číslech. Zhruba kolem 55 tisíc návštěvníků za rok. Myslím si, že letos na konci sezony na tom budeme stejně,“ uvedl kastelán Tomáš Doležal.

Loni hrad zaznamenal skokový nárůst návštěvníků i díky tomu, že byl po mnoha letech úsilí prohlášen za národní kulturní památku. Zároveň s tím se o prázdninách na hradě pořád něco děje.

„Snažíme se a vymýšlíme nové akce pro lidi, abychom je na něco nalákali. Poslední čtyři roky tady máme starověké a středověké mechanické dělostřelectví a další obdobné aparáty. V rámci toho jsme letos připravili obléhací dobývací věž, kterou máme jako novinku v letošním roce,“ dodal Doležal.