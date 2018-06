Prázdninové tábory v kraji nabízejí už jen pár posledních volných míst

Pro malé a odvážné dobrodruhy by se našlo místo v Lukostřeleckém táboře. Ten je vhodný nejen pro zkušené střelce, ale i pro ty, kteří luk ještě nikdy v ruce nedrželi.

„Děláme letní čtrnáctidenní pobytový tábor, který se koná v Borku u Žlutic, kde se nám navýšila kapacita stanových prostor,“ uvedla předsedkyně Lukoklubu Ludmila Leontýna Babuková s tím, že zatím má ještě sedm volných míst.

Lukostřelecký tábor se rozkládá na palouku, kde je obklopen lesy a Boreckým potokem. „Klademe si za cíl ukázat dětem možnosti, které mají v lukostřelecké činnosti. Krásu volného času bez technických vymožeností a posilování mezilidských vztahů v rámci kamarádství a vztahu k přírodě,“ vysvětlila Babuková.

Malí astronomové potřebují trpělivost

Posledních pár volných míst je také na astronomickém táboře Dobrodružství v Eridanu, který pořádá karlovarská hvězdárna. Zájemci, které lákají tajemství vesmíru, během čtrnácti dnů lépe poznají noční oblohu a vyzkouší si práci s astronomickou technikou.

„Letos se nám podařilo tábor téměř naplnit. Program máme hodně orientovaný na pozorování Perseid. Budeme rádi, pokud ještě někdo nastoupí,“ uvedl ředitel hvězdárny Miroslav Spurný.

Po dobu pobytu bude děti provázet celotáborová hra Dobrodružství v Eridanu a cestování po světě exoplanet.

Nabídka táborů Lukostřelecký tábor: Od 14. do 27. července. Více informací na lukoklub.cz Dobrodružství v Eridanu: Od 5. do 18. srpna. Více informací na astropatrola.cz Dům dětí a mládeže K. Vary: První turnus: 2. - 3. července. Více informací na ddmkv.cz

„Týdenní tábory už jsou prakticky obsazené, byť bych tam na každém jedno místo ještě vyhmátl. V podstatě mi teď ale záleží na tom, abych doplnil skupinu dětí, které by jely na celých čtrnáct dní. Pro ty, co by měly opravdu zájem, jsou momentálně dvě místa volná,“ poznamenal Spurný.

Přestože se na první pohled zdá, že hvězdný tábor je pro odborníky, opak je pravdou. „Nejsou nutné žádné odborné znalosti, ale je potřeba trpělivost a ochota dětí se podílet na astronomických pozorováních,“ dodal ředitel.

V posledních letech hvězdárna své tábory příliš nepropaguje. Podle Spurného je to kvůli tomu, že se z nich stalo odkladiště dětí. Ten má raději, když se přihlásí méně dětí, které mají opravdový zájem a může se jim individuálně věnovat.

Od jara obsazeno

I v termínu na začátku prázdnin se najde několik volných míst na příměstském táboře Domu dětí a mládeže Karlovy Vary.

„Organizujeme příměstský tábor po celé léto. Místo máme pouze na první turnus, kdy jsou jen tři dny mezi svátky. Jinak je všechno beznadějně plné už od jara,“ vysvětlila Lucie Černochová z DDM Karlovy Vary.

Volná místa v prvním turnusu si vysvětluje tím, že díky státním svátkům si rodiče vzali volno a mohou být s dětmi doma. Tento příměstský tábor sice nemá žádné tematické zaměření, ale i tak si tam děti přijdou na své.

„Je to taková všehochuť. Jezdíme na výlety, vyrábíme a plníme úkoly,“ řekla Černochová.

Pro velký zájem dětí i rodičů letos zorganizovali také tábory v Bochově nebo v Kyselce. Už jsou plně obsazené.