VIDEO: Omezení chovatelů černý trh nepotlačí, míní majitel lvů a rysa

„Začal jsem před šesti lety, kdy jsem si pořídil prvního rysa,“ vzpomíná Marek Růžička. Později mu ještě pořídil partnerku, ta ale i s koťaty uhynula při porodu. „Samec je teď samotný, ale sháníme mu samici,“ dodává.

Má také lva, kterému před nedávnem přivezl i lvici. „Jsou mu už dva roky, dospívá, tak aby tu nebyl sám. Potřebuje družku,“ vysvětlil.

Chov exotických zvířat je podle něj jen záliba, ekonomicky se to nevyplatí.

„Pořádný kotec stojí minimálně dvě stě tisíc korun. Jedno kotě prodáte, když se zadaří, za sto tisíc. Při jednom páru se to pro zisk dělat nedá,“ vysvětluje.

Lev je podle něj celkem levné zvíře. Sehnat se dá za padesát až šedesát tisíc korun. „Je krásný, jen když je malý. Velký řve, smrdí, je nebezpečný a sežere mraky masa,“ vysvětluje chovatel. Zvíře zkonzumuje denně zhruba pět kilogramů masa, chovatel mu dává jakékoli kromě vepřového. To je prý příliš tučné.

Náročné podmínky

Chovatelské zařízení (klec) si musí majitelé exotických zvířat nechat schválit. Povolení pak platí tří roky.

„Máme například dvoje vstupní dveře. Otvírají se na různé strany, každé mají zámek. Střecha je zaklopená a pod tím jsou ještě tři řady elektrického ohradníku. Z vnějšího do vnitřního prostoru vedou padací dveře ovládané zvenku,“ popisuje Růžička vlastní zabezpečení svého chovu.

Zvířata jsou navíc registrovaná a chovatel musí mít čistý trestní rejstřík. Kontroly pak chodí dvakrát do roka. U uhynulých zvířat se dělají i pitvy, aby se zjistil důvod.

„Takhle to chodí asi jen u těch oficiálně chovaných zvířat,“ krčí Růžička rameny s tím, že v jiných případech se pak zvířata stávají obětí obchodu.

„Dějí se ale případy, že lidé volají do cirkusů nebo chovatelům, jestli nemají starší zvíře nebo kus před úhynem, a jestli by ho nechtěli prodat k odstřelu,“ pokračuje. Podle Růžičky jsou to případy lovců, kteří nemají na odstřel zvířat v Africe, a tak to řeší jinak.

Dráp se pak podle něj dá sehnat na internetu za deset tisíc korun, zub za patnáct až dvacet tisíc, cena kůže může dosáhnout až 150 tisíc korun.

Zrušte doporučení, radí chovatel

Novou legislativu, která má zpřísnit podmínky klecového chovu Marek Růžička vítá (čtěte například Velká zvířata nemůže chovat každý, říká šéf pražské ZOO).

„Úprava by měla přijít. U nás je na všechno jen doporučení. Z nich by měli udělat nařízení. Černý trh se zvířaty to ale jen tak nepotlačí. Pro mne jako pro toho mazlíčkáře bude problém omezení procházek na vodítku. I když s dvouletým lvem, který má 180 kilo a je tak neudržitelný, už nechodíme,“ vyjadřuje se chovatel k připravovaným legislativním změnám.

Podle něj by tento zákaz měl být stanoven podle váhy zvířete. „Myslím, že začali z druhé strany, že černý trh stejně nepotlačí. Měli začít jinde než u chovatelů,“ míní Růžička.