Karlovarský kraj přispěje na údržbu a nové značení cyklotras

„Snahou Karlovarského kraje je zkvalitňovat a postupně rozvíjet systém značených cyklotras na území regionu. Díky tomu k nám jezdí stále více domácích i zahraničních hostů a náš kraj se stává vyhlášenou lokalitou pro cyklisty.



Rozhodli jsme se proto, že stejně jako v minulých letech i v tomto roce podpoříme Klub českých turistů, který nám v tomto ohledu velmi pomáhá. Příspěvek ve výši 300 tisíc korun musí samozřejmě schválit ještě krajské zastupitelstvo,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

Peníze budou využity nejenom na kontrolu a údržbu značení cyklotras v Karlovarském kraji, ale také na další úpravy a napojení stávající sítě cyklotras.



Pokračovat by se mělo v optimalizaci tras na Kraslicku a naplánovány jsou rovněž přeložky tratí například ve Vykmanově či v Loučkách. Dojít by mělo ale i k prodloužení trasy z Hanova do Mariánských Lázní nebo k přeznačení místní trasy v Libé na trasu pro horská kola.