VIDEO: Kostel v Přílezech na Karlovarsku získává původní podobu

Kostel patří mezi nejstarší na Karlovarsku. „Je uváděno, že je z druhé poloviny třináctého století. Dnes ale víme, že to není úplně pravda. Nechali jsem si udělat stavebně historický průzkum, takže víme, že bude nejspíš až ze čtrnáctého století. Ale i tak je z okolí nejstarší. Když ho srovnám se Skoky, tak ty jsou o pět set let mladší,“ uvedl člen Českého svazu ochrany přírody Václav Lupínek.

V sedmdesátých letech byl ale kostel málem vyhozen do povětří. Ještě teď jsou v něm vidět stopy po dírách na dynamit.

„Jedinou zajímavost, kterou na kostele ukazujeme, jsou díry ve zdech. V roce 1972 někdo rozhodl o tom, že se kostel odstřelí. Už tu byly připravené nálože, a to i přesto, že na rekonstrukci kostela byly připravené peníze. Asi 250 tisíc tehdejších československých korun, což tehdy bylo opravdu hodně,“ vyprávěl Lupínek s tím, že už tenkrát byl kostel v havarijním stavu.

Jiné zajímavosti či kuriozity jsou stále velkou neznámou. Pokud zde v minulosti došlo k zázraku, tak už není nikdo, kdo by o tom mohl vyprávět.

Oltář a křtitelnici dlouho nikdo neviděl

„Tady se nic nedochovalo, ani inventář. Nevíme ani, kdo ho postavil. Jediné, co jsme dohledali z písemných pramenů, je jméno člověka, který měl na starost barokní přestavbu v osmnáctém století. Měl to být Johann Schmied, což byl stavitel Skoků nebo kostela v Sedleci. Údajně, i když to nemáme úplně potvrzené, ale z pramenů to tak vychází,“ vysvětlil Lupínek.

Svatý Bartoloměj fungoval ještě po odsunu původního obyvatelstva. Tehdy tam byly původní dřevěné lavice a varhany. U těch se neví, zda přežily do roku 1945. Oltář a kamenná křtitelnice se údajně nacházejí v depozitáři toužimské farnosti, ale zatím je nikdo nenašel.

Kolem kostela se rozkládá hřbitov původního německého obyvatelstva. Přesto jsou tam dva hroby novoosídlenců. Jedním z uložených je kronikář Trsek. Je to jediný hrob, o který se někdo stará. A právě zanedbaným hřbitovem začala celá obnova kostela, který je zatím ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Toužim.

Přílezy fest chce rozhýbat místní komunitu

Kostel nově ožije akcí Přílezy fest, jehož hlavní hvězdou bude Lenka Dusilová.

„Nikdy tady žádné kulturní akce nebyly. Loni jsme udělali první pokus s Petrem Linhartem, což je druhý duchovní otec Skoků. Chtěli jsme zjistit, jestli na něco takového lidi přijdou. A proto jsme se rozhodli, že letos zkusíme kulturní program na rozhýbání místní komunity. Bude to Přílezy Fest. Kromě Lenky Dusilové nám tu zahraje opět Petr Linhart, Ventus, což je barokní hudba, a karlovarská skupina Liwid. A nebude chybět doprovodný program pro děti, jako například dravci, pohádky a hry. Akce se koná 18. srpna od 14 hodin,“ popsal Lupínek.

V rámci Přílezy festu se ve 12 hodin uskuteční mše, kterou bude celebrovat Jiří Majkov, generální vikář a farář z Lokte.