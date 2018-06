Řidič ujížděl od nehody, při honičce s policií boural s policejním vozem

Pětatřicetiletý řidič renaultu se s náklaďákem střetl na dálnici D6 před Karlovými Vary. Z dálnice pak ujížděl po silnici I/13 směrem do Ostrova.

V té době už po něm pátraly na základě oznámení na linku 158 všechny policejní hlídky.

Jeho jízda se nedala přehlédnout. Na čtyřproudé silnici z Karlových Varů do Ostrova totiž narazil do směrovacích desek sloužících ke svedení jízdy do jednoho pruhu a dál pak pokračoval po uzavřeném úseku. Tam si ho jedna z hlídek všimla.

Policisté začali ujíždějícího řidiče pronásledovat, ten ale na jejich znamení nijak nereagoval. Když policisty nemohl setřást, tak naoko zastavil.

„Hlídka chtěla řidiče zkontrolovat, avšak ten se s vozidlem rozjel směrem na policistu a znovu pokračoval dále po uzavřené pozemní komunikaci,“ informoval o případu policejní mluvčí Michal Žáček.

Řidič skončil v cele

Hlídka tedy začala řidiče znovu pronásledovat. Přitom se obě auta střetla, což ujíždějícího muže zastavilo.

„Policejní hlídka v souladu se zákonem použila donucovací prostředky a služební zbraň,“ konstatoval policejní mluvčí.

Po důkladné kontrole zadrženého řidiče policisté zjistili, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Navíc měl pozitivní orientační test na drogy.

V současné době je řidič v policejní cele. Je podezřelý z maření úředního výkonu a násilí proti úřední osobě. U soudu může dostat až šest let vězení.