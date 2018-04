Karlovarský kraj opět přispěje na likvidaci invazních druhů rostlin

Žádosti o dotace se nově podávají elektronicky, a to v termínu od 2. dubna 2018, 15:00 hodin do 30. dubna 2018, 23:00 hodin.



„Před prvním vstupem do dotačního portálu se žadatel musí nejprve zaregistrovat. Následně si vybere program, vyplní a odešle žádost. Registrace se provádí pouze jednou,“ vysvětlil krajský radní Karel Jakobec. V případě tohoto druhu dotace záleží na pořadí, v němž žadatel svou žádost v elektronickém systému odešle. Následně pak musí být žádost v listinné podobě doručena spolu s potřebnými přílohami ve lhůtě do 7. května 2018, 17:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to osobně nebo poštou.

V loňském roce bylo padesáti žadatelům vyplaceno téměř 1,5 milionu korun. „Dotace je neinvestičního charakteru a lze ji použít na mechanickou nebo chemickou likvidaci bolševníku velkolepého, křídlatky sachalinské, japonské či české, a netýkavky žláznaté,“ dodal Karel Jakobec.

Přesný návod, jak postupovat při podávání žádostí, a další užitečné informace týkající se dotací naleznou zájemci na http://programy.kr-karlovarsky.cz/index.php/programykk.

Kontakt na odpovědného pracovníka: Ing. Vít Venhoda, tel. 354 222 416, e-mail: vit.venhoda@kr-karlovarsky.cz.