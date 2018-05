Noc kostelů v Karlovarském kraji Chebsko: Františkovy Lázně – Chrám svaté kněžny Olgy 17:15 – 00:00 Prohlídka celého chrámu 17:30 – 18:15 Večerní bohoslužba se zpěvy duchovních písní 18:45 – 20:30 Otec Jan Křivka, vzpomínka na pravoslavného duchovního a válečného hrdinu 19:45 – 20:30/ 21:45 – 22:30 Komentovaná prohlídka 23:30 – 23:45 Závěrečná modlitba s přímluvami za zdraví a pokoj návštěvníků i jejich bližních Cheb – františkánský kostel Zvěstování Panny Marie 20:00 – 22:00 Divadelně-interaktivní výstava Ambrosia Cheb – farní dům, kostel svatého Jana 18:00 – 18:45 Poklad našich děti, mše svatá přizpůsobená pro malé i velké 20:00 – 20:45 Poklad společenství, vážné i nevážné scény z farního života 22:00 – 22:45 Poklad uctívání, music workshop pro všechny mladé duchem Cheb – kostel svaté Kláry 19:00 – 23:00 Kavárna u Klarisek 19:00 – 23:20 Jan Venus ml. a kapela VENTUS Cheb – kostel svatého Mikuláše a svaté Alžběty 19:00 – 19:10 zahájení 19:00 – 19:45 Poklady zmizelé 21:00 – 21:45 Poklady pohřbené 23:00 – 23:45 Poklady objevené 23:55 – 00:15 Eucharistické požehnání městu Cheb – kostel svatého Václava Možnost prohlídky chrámu a od 21: 00 rozhovory s římskokatolickým duchovním. Cheb – modlitebna CASD společenství Sedmička Celý večer poběží přesmyčka krátkých dokumentů o Církvi adventistů sedmého dne a úryvek z filmu Evangelium podle Matouše. Ovesné Kladruby – kostel svatého Vavřince 20:00 – 21:00 koncert folkové skupiny Pološero Teplá – klášterní kostel Zvěstování Páně 18:30 – 19:00 prohlídka kostela 19:00 – 19:30 restaurování hlavního oltáře, přednáška 19:30 – 20:00 atributy světců, přednáška o životě světců 20:30 – 21:00 beseda a občerstvení Karlovarsko: Bečov nad Teplou – hradní kaple Navštívení Panny Marie 17:00 koncert žáků ZUŠ J. Labitzkého a souboru Chorea Nova 18:00 komentovaná prohlídka soukromé modlitebny Eleonory Beaufort-Spontin 18:30 koncert souboru La Dolce Vita v kostele svatého Michaela Archanděla v Otročíně za doprovodu místních varhan 18:00 – 22:00 možnost individuální prohlídky interiéru kostela svatého Jiří /komentované prohlídky zámecké kaple svatého Petra a hradní kaple Navštívení Panny Marie/ individuální prohlídky interiéru kostela svatého Michaela Archanděla v Otročíně s pomocí tištěného průvodce včetně věže nabízející krásný výhled do krajiny a možnosti zazvonit si na kostelní zvon 18:00 - 24:00 posezení s občerstvením u ohně v areálu letohrádku 19:30 komentovaná prohlídka soukromé modlitebny Eleonory Beaufort-Spontin v letohrádku 20:00 dětský divadelní soubor Vejprťáci předvede baladu Zlatý kolovrat od Karla Jaromíra Erbena 22:15 dětský divadelní soubor Vejprťáci předvede v areálu vily Komtesa baladu Vodník od Karla Jaromíra Erbena 23:00 dětský divadelní soubor Vejprťáci předvede v areálu vily Komtesa baladu Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena Bečov nad Teplou – kaple Eleonory Beaufort-Spontin 18:00 – 20:30 komentovaná prohlídka 22:15 – 23:15 divadelní představení Svatební košile a Vodník Bečov nad Teplou – kostel svatého Jiří 16:00 mše svatá v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou 18:00 – 22:00 možnost individuální prohlídky interiéru kostela svatého Jiří 18:00 - 19:00 hra na varhany pro veřejnost v kostele svatého Jiří v Bečově nad Teplou Bečov nad Teplou – zámecká kaple svatého Petra 18:00 – 22:00 komentované prohlídky zámecké kaple svatého Petra a hradní kaple Navštívení Panny Marie Bochov Údrč – kostel svatého Linharta 17:00 – 21:00 výstava karlovarského Klubu přátel fotografie 18:00 – 22:00 historické fotografie z oprav obce a kostela + prohlídka dobrovolných kronik 18:00 – 20:00 komentovaná prohlídka kostela Dalovice – kostel Panny Marie Utěšitelky 18:00 – 18:50 písně z muzikálů 19:00 – 19:55 Sefardrské písně 20:00 – 21:00 Edith Piaf Doupovské Hradiště/Svatobor – kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 – 00:00 prezentace záchrany zdevastovaného areálu kostela 18:00 – 00:00 zapálení svíček za zemřelé obyvatele Svatoboru Chodov – kaple svaté Anny 19:00 - 21:00 prohlídka barokní kapličky svaté Anny Jáchymov – kaple svaté Anny 17:00-17:10 Zahájení - úvodní slovo má biskup Tomáš Holub 17:30-18:00 Úvodní slovo Nadace St. Joachim 18:00-18:30 Hudební vystoupení - Zbyněk Drda 18:30-19:00 Informační vstup o kapli svaté Anny 19:00-19:30 Hudební vystoupení - Zbyněk Drda Jáchymov – Suchá, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18:00 – 20:30 zpřístupněné kaple veřejnosti a komentovaná prohlídka Karlovy Vary – kostel Nanebevzetí Páně 18:00 – 18:20 pásmo písní ZŠ a ZUŽ Šmeralova 18:30 – 18:45 rozdělání kadidla 19:00 – 19:20 Varyton 20:00 – 20:20 schola ze St. Role 21:00 – 21:30 zpěvy z TAIZE 22:00 – 23:00 varhanní chvilka s violou Karlovy Vary – Ondřejská kaple, chrám svatého Ondřeje 18:00 – 18:55 svatá liturgie Jana Zlatoústého 19:00 – 22:00 prohlídka kaple, informace o řeckokatolické církvi, možnost navštívit přilehlý Mozartův hřbitov Karlovy Vary – Rybáře, kostel Povýšení svatého Kříže 17:30 – 18:00 modlitba růžence a možnost zpovědi 18:00 – 18:35 mše svatá 19:00 – 19:50 komentovaná prohlídka kostela, podzemí a věže 20:00 – 22:00 koncert Štěpánky Steinové a její pěvecké třídy 22:00 – 23:00 adorace a modlitba, možnost setkání s knězem Ostrov - Staré město, kostel svatého Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné 18:00 – 18:45 mše svatá 18:00 – 19:00/ 19:00 – 20:00 komentovaná prohlídka hřbitovního kostela svatého Jakuba 19:00 – 21:00 Doprovodný program varhaníka Jana Braindla Otročín, kostel svatého Michaela Archanděla 19:30 - 20:30 hra na varhany pro veřejnost, každý si může zkusit pod vedením faráře P. Reginalda Pavla Větrovce kvalitu tohoto nástroje Útvina – Přílezy, kostel svatého Bartoloměje 10:00 – 17:00 dobrovolná brigáda na hřbitově a prohlídka kostela 18:00 – 20:00 Tomáš Poláček - Stope po Africe Valeč - kostel Nejsvětější Trojice 20:30 – 21:30 posezení při svíčkách Žlutice – Skoky, poutní kostel Navštívení Panny Marie 18:00 – 24:00 kostelní čajovna a kavárna + volné a netradiční komentované prohlídky Sokolovsko: Bublava – kostel Nanebevzetí Panny Marie 15:30 – 18:00 vycházka do okolí 18:00 – 18: 10 varhanní znělka 18:10 – 18:15 přivítání 18:20 – 18:25 vzpomínka na zesnulého starostu Stříbrné Borise Jirsíka 18:30 – 18:55 vystoupení kytarového souboru ZUŠ Kraslic a sólistů 19:00 – 19:40 komentovaná prohlídka kostela 19:40 – 21:00 souvislý blok hudby a slova 21:00 – 22:00 promítání o Bublavě Chodov – kostel svatého Vavřince 15:00 – 15:45/ 17:30 – 18:00/ 20:30 – 21:15 exkurze do věže kostela se zvoněním 15:00 – 15:30/ 17:30 – 18:00/ 20:30 – 21:00 komentovaná prohlídka varhan s ukázkou varhanní hry 16:30 – 17:30 hudební vystoupení žáků ZUŠ Chodov 18:00 – 18:45 komentovaná prohlídka kostela svatého Vavřince 19:00 – 20:30 violový a varhanní koncert 21:00 – 22:00 Přednáška Tajemství krypty pánů z Plankenheimu 22:30 – 23:30 noční prohlídka kostela svatého Vavřince Krajková – kostel svatého Petra a Pavla 17:00 – 19:00 možnost výstupu na kostelní věž a prohlídka hodinového stroje 17:00 – 17:05 zahájení Noci kostelů 17:15 – 18:00 Divadlo pro děti 18:00 – 18:10 zvonění veřejnosti na kostelní zvony 18:15 – 19:00 přednáška Proměny podkrušnohorských pouští, jak se mění pustí krajina hnědouhelných lomů a výsypek Sokolovské pánve 19:30 – 21:00 koncert folkové skupiny Věžáci Rovná – Čistá, bývalý kostel svatého Archanděla Michaela od 16: 00 každou hodinu komentovaná prohlídka o historii kostela a přestavení jeho historie Sokolov – Husův sbor CČSH 18:00 – 19:20 Toulky po Himalájích Sokolov – kostel svatého Jakuba Staršího 16:00 – 16:15 Zahájení 16:15 – 17:00 Koncert pěveckého souboru Jen Tak Sokolov 17:00 – 18:00 mše svatá 18:30 – 19:30 koncert pěveckého souboru Vivat Musica Kraslice 20:00 – 21:15 koncert písničkáře Vladimíra Merty 21:30 – 22:00 koncert ve věži Staré Sedlo – kostel Nejsvětější Trojice 17:00 – 17:30 zahájení a přednáška o historii kostela s farářem Jiřím Majkovem 17:30 – 18:15 koncert vokálního souboru Collegium Vocale Jiřího Štrunce 18:30 – 19:15 historická přednáška Svatava – kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie 16:00 – 16:15 zahájení 17:00 – 17:40 koncert cello a piano 17:45 – 18:45 koncert pěveckého souboru Jen Tak Sokolov