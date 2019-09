Nejdecký Rehos bude útulnější, starou budovu komplexu čeká modernizace

Starší budova Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče (Rehos) v Nejdku pochází z roku 1932. Kraj ji chce v budoucích letech zmodernizovat, což bude stát odhadem okolo 65 milionů korun.

Cenu ale může změnit výběrové řízení. „V loňském roce jsme v areálu dostavěli hospic za 80 milionů korun a nyní je potřeba podívat se na hlavní budovu. Ta odpovídá době svého vzniku i tomu, jaké v ní byly tehdy poskytované zdravotnické služby,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.



Starší budova podle něj nabízí například pětilůžkové pokoje, které často nemají ani vlastní sociální zařízení. Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové bude nyní kraj kvůli modernizaci pracovat na takzvané studii proveditelnosti a věcech, které se týkají projektu.

Zařadit ho chce mezi krajské strategické projekty do programu Restart. Ten je určený na pomoc slabým regionům, mezi které patří právě i ten karlovarský.

„Dnes jej tam zařazený nemáme a myslím si, že v první řadě, než využijeme prostředky z rozpočtu kraje, bychom se měli pokusit získat prostředky z Evropské unie,“ řekla.

Kraj by chtěl s opravou tohoto pavilonu začít už v příštím roce. Na řadu by měla přijít rekonstrukce elektroinstalace, nové výtahy a podobně. Tyto práce by měly pokrýt jak ušetřené peníze Rehosu, tak příspěvek kraje.

Peníze budou příští rok

„Počítáme s tím v návrhu rozpočtu na příští rok. Další kroky máme naplánované, ale jsme připraveni posouvat je v čase, pokud by se objevila nějaká vhodná dotace,“ přiblížil Jan Bureš.

Modernizace podle něj omezí provoz zařízení a ve finále se promítne i na kapacitě. Ta by měla být nižší, než tomu bylo doposud. Pokoje budou jedno a dvojlůžkové.

„Počet lůžek se zde sníží z devadesáti na 79. Na druhou stranu to zase bude zdravotnické zařízení odpovídající jednadvacátému století a předpokládáme, že tam budeme moci případně i vybírat poplatky za nadstandardní pokoje. O ně je mimochodem také velký zájem ze strany klientů,“ doplnil Jan Bureš.

Ve straší budově Rehosu podle něj funguje zařízení, které je úspěšné. „Návratnost klientů do běžného života činí 75 procent. Pracují tam s nimi, rehabilitují. Není to odkladiště, ale zdravotnické zařízení, které má výsledky a 75 procent je super číslo,“ uvedl radní.

Kamenný hospic v areálu Rehosu dokončil kraj v květnu 2018. Projekt připravilo už jeho bývalé vedení, to současné jej dotáhlo. Karlovarský kraj byl do té doby jedním ze dvou regionů v republice, kterému toto zařízení chybělo.

Nejdecký hospic nabízí klientům dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje, kam za nimi mohou rodiny chodit na návštěvu, dále též návštěvní místnost, kapli, prostor pro občerstvení i venkovní posezení.

Obnovy se má dočkat i Matyáš

Kromě Rehosu chystá kraj obnovu také dalšího nejdeckého zařízení. Tím je domov se zvláštním režimem Matyáš. „Tato věc běží. Upravujeme projektovou dokumentaci a předpoklad je takový, že by kraj hradil rekonstrukci z úvěru. Je to ale o diskusi,“ informoval krajský náměstek pro sociální oblast Petr Kubis.

Zatímco původní plány mluvily o tom, že by modernizace vyšla na 170 milionů, nyní už je to 220 milionů korun. „V čase se zvedly ceny,“ vysvětlil náměstek. Získat na obnovu zařízení tohoto typu větší dotace je podle něj velice problematické.