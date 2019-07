Dřevomorka vyhání úředníky, stěhování je téměř u konce

Vedení radnice předpokládá, že do konce roku se podaří budovu kompletně vystěhovat. Hned poté začne důkladný stavebně technický průzkum a následně nechá město zpracovat projekt na kompletní opravu. Jedná se také o prodeji budovy.

„V souvislosti se stěhováním radnice potřebujeme velké množství nebytových prostor nejen na kanceláře, ale i pro archivy. Zbývá nám ještě přemístit několik posledních odborů, jako jsou živnostenský, životního prostředí, lázeňství a cestovního ruchu, podatelnu a odbor místních poplatků. Velkým oříškem bude stěhování stavebního úřadu s ohledem na rozsáhlý archiv. V současné době jsme vyhlásili veřejnou soutěž na poskytovatele nebytových prostor,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.

Podle jeho slov by byla pro část úřadu vhodná bývalá správní budova Agricoly. Ale ani ta nepojme všechny zbývající úředníky. „Možná se zbytek zaměstnanců uchýlí do Slovanu, ovšem za předpokladu, že se to nedotkne sportovišť. Uvidíme, jak dopadne výběrové řízení,“ nastínil starosta Kalina.

V současné době už část úředníků pracuje na několika adresách mimo hlavní budovu. Například odbor školství přesídlil do areálu základní školy v Úšovicích, odbor dopravy a vnitřních věcí je možné najít v objektu bývalého Bytovu v Chebské ulici.

„V bývalém Bytovu si nyní lidé mohou vyřídit občanské průkazy a cestovní doklady. Najdou zde také agendu evidence obyvatel s ohlašovnou trvalého pobytu a registr řidičů i registr vozidel,“ přiblížil tajemník úřadu Miroslav Jašíček s tím, že na stejné adrese sídlí také silniční a správní úřad, drážní a dopravní úřad a zkušební komisař.

V novém působišti je i odbor sociálních věcí. Ten funguje v místním domově pro seniory v Tepelské ulici. Odbory finanční, útvar tajemníka, majetkový, investic a dotací a také odbor dopravy a vnitřních věcí přijalo pod svou střechu pracoviště Terezián v Ruské ulici.

Zanedbané opravy

Městská radnice pochází z 19. století. Je navržena ve velkorysém stylu, místnosti mají vysoké stropy, což zvyšuje náklady na vytápění a zhoršuje využitelnost prostoru. V 60. letech minulého století prošla rekonstrukcí vnitřního traktu. Od té doby k zásadnějším opravám nedošlo, přestože se o neuspokojivém stavu budovy ví už dlouho.

Před nedávnem dokonce začaly v části objektu praskat stropy. Zastupitelé se poté rozhodli, že historickou radnici opraví. To ale znamená pro úředníky i obyvatele města několikaleté provizorium, kdy budou jednotlivé odbory a úřady fungovat na adresách rozmístěných po městě.