Mariánské Lázně budou mít minipivovar, trh obohatí i speciálem typu IPA

První pivo z jeho varny by měli příznivci zlatavého moku ochutnat na přelomu března a dubna.

„Pivovar jako takový je už na místě. Teď potřebujeme vyřídit všechny náležitosti, například povolení od Celní správy,“ uvedl Václav Růžička, manažer projektu rodinného pivovaru.

Dvanáctka i speciály

Pivovar spojený s restaurací se zprvu hodlá specializovat na klasický dvanáctistupňový ležák.

„Výhledově ale i na speciály, jako je například svrchně kvašené pivo typu IPA, které na trhu na Mariánskolázeňsku chybí,“ naznačil možný sortiment minipivovaru Růžička.

Specialitou by pak mělo být lázeňské pivo s nižší stupňovitostí. „Do budoucna nebudeme ničím limitovaní. Vařit se bude to, o co bude zájem,“ doplnil PR manažer.

Prioritou iniciátorů projektu mariánskolázeňského minipivovaru je především zásobit výrobky vlastní restaurace. Václav Růžička ovšem nevylučuje, že by se výhledově jejich pivo mohlo objevit i jinde.

Jednu ze základních surovin pro výrobu piva, vodu, chce mariánskolázeňský pivovar čerpat z vlastní artézské studny.

„Zatím ji čistíme, pak si necháme udělat detailní rozbor vody. Kdyby nevyšla možnost využít studně, budeme odebírat vodu z přehrady nad městem. I ta je velice kvalitní,“ konstatoval Růžička.

Lidé, kteří rozjíždějí nový minipivovar, nejsou v oboru žádnými nováčky. Martin Holba, který je jedním z nich, už měl podobný podnik v Praze. A dařilo se mu podle Václava Růžičky tak, že nestíhal vyrábět. Lví podíl na tom měla originální receptura sládka Adama Roudnického.

„Pivo, které chystáme vařit v Mariánských Lázních, bude stejně dobré, spíš lepší,“ dodal manažer projektu.

Konkurenci v regionu bude mít ovšem pivovar Kronl velkou. Permon, Zajíc, Krušnohor, Prokop nebo třeba Puškvorcový speciál. To jsou jména jen některých z piv, která vyrábějí malé pivovary v regionu.