Jana Švandová se stala ambasadorkou Mariánských Lázní

Podle něj bylo rozhodnutí udělit tento post právě Janě Švandové motivováno tím, že krásná herečka je plná optimismu a energie, a navíc je v lázních častým a oblíbeným hostem.

„Je mi velkou ctí stát se ambasadorkou města, které miluji a do něhož ráda jezdím. Města, které se proslavilo vedle svých léčivých pramenů i krásnou architekturou a přírodou. Slibuji, že jej budu čestně a hrdě reprezentovat,“ uvedla Jana Švandová, která byla podle svých slov nabídkou města zaskočena, ale i příjemně překvapena.

„Když jsem o tom přemýšlela, řekla jsem si Ale proč ne? Do Mariánských Lázní jezdím už více než třicet let pracovně i soukromě, velmi dobře tyto lázně znám. Je to pro mne velká čest prosazovat město, které mám velmi ráda,“ dodala s úsměvem Jana Švandová.

Ta podle svých slov jezdila do Mariánských Lázní hrát divadlo s Činoherním klubem už v době totality.

„Byl to vždy týdenní zájezd, kdy jsme absolvovali představení nejen v Mariánských Lázních, ale také například ve Františkových Lázních nebo v Karlových Varech. Bydleli jsme ale v Mariánkách a ten týden, který jsme zde byli, jsme rádi využili k procházkám po městě a jeho okolí. Tehdy jsme také hodně hráli tenis,“ zavzpomínala Jana Švandová, která dnes dává před tenisovými kurty a raketou přednost greenu a golfovým holím.

„Mám za to, že mariánskolázeňské golfové hřiště patří k nejkrásnějším, zahrát si zde je skutečně zážitek. O to víc mě dnes baví jezdit do Mariánských Lázní. A co se týče procedur, i ty jsem už několikrát vyzkoušela. Myslím, že lázeňská péče je zde opravdu výborná, a tak ji všem, kteří ji potřebují, mohu vřele doporučit,“ doplnila Jana Švandová, která navíc Mariánské Lázně, přesněji tamní divadlo, navštěvuje často také pracovně.