V Lokti vylepší internát průmyslovky, osud školy je ale nejasný

Podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Háčkové se nevyhovující stav týká vesměs stavebnětechnických záležitostí. „Nejde o to, že by v současné době ohrožovaly žáky,“ ujistila.

Stavem budovy se ale už začal zabývat i kraj, coby zřizovatel. Na rekonstrukci internátu chce poslat 7,5 milionu korun z přebytku hospodaření. „Měly by se vyměnit podlahy, omítky, malby, hygienické zázemí, dveře, rámy, ale i opotřebované věci v jednotlivých pokojích,“ vyjmenovala hejtmanka Jana Vildumetzová.

Pokud by se kraj do oprav nepustil, mohli by hygienici internát i zavřít. Budova během léta slouží turistům, takže se využívá po celý rok.

Jídelna je opravená

Po prvních změnách, které současné vedení kraje udělalo ve školství, začala loketská průmyslovka od ledna z velké části spadat pod integrovanou školu v Sokolově (ISŠTE). Současní žáci ale musejí na základě rozhodnutí kraje dostudovat v Lokti. To potrvá ještě tři roky.

Ředitel ISŠTE Pavel Janus od nového školního roku už vyřešil ne zcela uspokojivý stav jídelny, což stálo 200 tisíc korun. „Domov mládeže je pro nás prioritou, protože udržitelnost výuky deklarovalo nějakým způsobem usnesení zastupitelstva,“ uvedl.

Rekonstrukce by mohla začít v říjnu a ředitel počítá s tím, že by lůžka sloužila Lokti jako letní ubytování pro baťůžkáře a méně náročnou klientelu.

Plány využití školy nevyšly

Hejtmanka před časem přišla s nápadem, jak školu využít poté, co ji současní studenti opustí. S ministerstvem vnitra jednala o tom, že by v objektu mohla vzniknout pobočka střední policejní školy, která sídlí v Holešově na Kroměřížsku.

Nápad uvítalo i vedení Lokte, které chce, aby ve městě střední škola zůstala. Jenomže další jednání už pro loketské školní budovy nevyzněla dobře.

„Měli jsme několik jednání se zástupci ministerstva vnitra a bohužel, objekt není vhodný co se kapacity týče,“ řekl Pavel Janus. Jde například o počet míst v internátu, chybí tělocvična, která je pro výuku poměrně zásadní, či o dostatek parkovacích míst.

Zachránit školu

„Pokud má paní hejtmanka nějaký plán, tak já ho ctím a samozřejmě ho rád podpořím,“ uvedl Pavel Janus.

Jak podotkl, Loket by si vzhledem ke svému duchu místa nějaký vzdělávací záměr zasloužil. Ať už by to byla například konzervatoř, která kraji chybí a dlouhodobě ji podporuje místostarosta Petr Zahradníček, nebo třeba uměleckoprůmyslová škola. Ta se nachází v Karlových Varech a kraj už více než rok řeší havarijní stav její památkově chráněné budovy.

„Hlavní je naši školu zachránit. Budoucnost je ale ve hvězdách,“ konstatoval Zahradníček.

Už v únoru se podle něj mělo vedení loketské radnice seznámit s tím, jaké další obory se ve městě otevřou, jenže stále neví nic. „Jakákoli škola s uměleckým zaměřením by byla fajn, ať už půjde o obory uměleckoprůmyslové či jiné, které nám tu chybějí,“ doplnil.

V takovém případě by ale chtěl slib od kraje, že Lokti ve snažení pomůže. Zatím je ale místostarosta z vizí kraje spíše zmatený i vzhledem k neuskutečněným plánům s pobočkou policejní školy v Lokti či vojenské školy v Sokolově. Vedení kraje chce, aby se tam uskutečnilo ještě druhé kolo přijímacích zkoušek.