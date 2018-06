Podivín ozbrojený nožem na Sokolovsku ohrožoval rodinu s dětmi

Nejdříve se terčem jeho nevybíravého slovního útoku stala žena, která venčila psa. O chvíli později se zaměřil na dvojici, která seděla na lavičce spolu s dětmi.

Násilník si k rodině přisedl a na muže začal mluvit cizím jazykem, vytáhl nůž a přiložil mu jej pod krk. Žena se hned zvedla a šla k dětskému kočárku.

Spolu s ní se zvedl také pachatel, který podle policie hodil směrem ke kočárku nůž. „Když žena dala své děti do poblíž zaparkovaného vozidla, pachatel jí vyhrožoval smrtí,“ informoval o případu policejní mluvčí Michal Žáček.

Agresor pak pěstí začal mlátit do střechy automobilu. Muž i žena se báli o život svých dětí. Mezitím někdo řádění útočníka oznámil policistům. Ti ho krátce poté zadrželi a obvinili z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Sokolovský soud muže poslal do vazby. Proč útočník na poškozené hovořil cizí řečí není jasné, podle policie je to Čech.