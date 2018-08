Originální čtení. Knihy najdete v pařezu i špulce

Originální schránky spravované nadšenci přibývají ve městech i uprostřed přírody. Mezi ty nejnovější patří knihobudka v Nové Roli a v podchodu nedaleko galerie Supermarket WC u dolního nádraží v Karlových Varech.

Malá veřejná knihovnička se tu objevila koncem června. „Knihobudka vznikla v rámci akce Zažij podchod jinak a jmenuje se Knižní sen. Jméno a výzdobu okolí navrhli a zrealizovali děti ze základní školy Truhlářská. Našim cílem bylo oživit veřejný prostor,“ uvedla za galerii Tereza Vlašímská.

Zároveň dodává, že chvíli po instalaci dřevěného příbytku pro knihy přišel neznámý mladík s ohromným kufrem plným knížek, které tam zanechal.

Během tří dnů sice zmizely, ale budka rozhodně nezeje prázdnotou. Každou chvíli se tam někdo zastaví, aby tu nechal něco ze své vlastní knihovny, co už nečte nebo si naopak prohlédl nabídku a odnesl si nějaký kousek domů.

Knihy se stále točí

Vznik novorolské schránky iniciovala místní vedoucí knihovny Marcela Toužimská. „Moc se mi líbila ta myšlenka. Navíc na místním koupališti jsme nic podobného neměli. Tak jsem oslovila město s tím, že bychom měli zájem něco takového vytvořit. Ve spolupráci s městem pro nás pak lesní hospodář Lubomír Doležal budku vyrobil,“ popsala počátky fenoménu v Nové Roli Toužimská.

Jejím jediným přáním bylo, aby knihobudka byla z kmene stromu, zbytek už byl na Doležalovi.

Kromě knihovny budku pravidelně doplňují i místní. „Kontrolujeme ji jednou týdně. A podle toho, kolik knížek tam je, volíme doplňování. Takže se nám knihy stále točí,“ řekla s tím, že i městská knihovna si v ní našla pár kousků, kterými doplnila svůj fond.

Průkopník knihobudek

Zatím největšími průkopníky v oblasti knihobudek v kraji je Městská knihovna v Chodově, kde mají dnes už tři a plánují další dvě. Na koupališti Bílá voda jsou dva kmeny plné knih, na náměstí je budka a na hřišti Spartak televize plná knih.

„Říkali jsme si, že ke sportu patří koukání na zápas v televizi. Takže jsme nakonec dali knihy právě do ní. Je to stará pomalovaná retro televize,“ popsala vznik unikátní knihobudky ředitelka knihovny Hana Němčičová.

Venkovní knihovničky si obhospodařuje nejen knihovna, ale i místní. „Do všech třech doplňujeme knihy my, ale nosí si je tam i lidé. Chodíme je kontrolovat téměř denně. Snažíme se, aby tam pokaždé bylo čtení pro děti i dospělé,“ řekla Němčičová.

Podle ní se knihy na všech místech točí opravdu ve velkém. „Byli jsme jedni z prvních v republice, kdo knihobudku měl,“ vzpomínala ředitelka.

Zájem lidí roste

K péči o knihobudky nepatří jen doplňování obsahu, ale i péče o ně samotné. „Teď budeme opravovat budku na náměstí. Uděláme ji úplně novou. Už máme i nějaké návrhy. Zprovoznit bychom ji měli někdy na podzim. Bude na stejném místě, ale nová, protože se nám vlivem času a počasí rozpadá,“ vysvětlila.

Němčičová vnímá tento projektu jako fenomén, o který mají lidé stále větší zájem.

Unikátní knihobudku mají už několik let i v Ostrově na náměstí. Tam je knihošpulka.

„Vzniklo to tak, že mi napsal Wojciech Korzukowski, že by byl dobrý nápad udělat takovou knihovničku. Navíc měli v práci velká dřevěná kola, na která se namotávají kabely s tím, že oni neví co s tím. Z toho vznikla první ostrovská knihobudka,“ uvedl krajský radní Jan Bureš.

Pak už jen stačilo najít vhodné místo. Volba nakonec padla na náměstí, kde je největší koncentrace lidí a potenciálních čtenářů.

„Druhá vznikla tak, že se objevil pěkný kus kmene. Říkali jsme si, že by ho byla škoda. Tak jsme ho vydlabali a nechali udělat krásné kování od uměleckého kováře Ivo Rudolfa,“ popsal Bureš.

Knihobudka je projekt postavený na výměně knih, který má zároveň esteticky a kulturně obohatit veřejný prostor. První knihovničky se v u nás objevili v roce 2013 v Praze. Nejedná se však o český objev. Ve světě jsou knihobudky běžnou záležitostí. Původně vznikly z vysloužilých telefonních budek, ale dnes se fantazii meze nekladou a vznikají miniknihovny uvnitř televizí, ledniček nebo ve tvaru ptačích budek.