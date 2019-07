VIDEO: Přes tisíc děr na silnici, naštvaní obyvatelé je barevně označili

„Stav té silnice je špatný už několik let. Když se v Šindelové opravovala hráz rybníka, slíbili nám, že se udělá nahoru na Krásnou Lípu. Pořád nás ujišťovali, bude to, bude to, až lidem došla trpělivost, protože se tudy už nedá projet,“ řekl Josef Trojan z Krásné Lípy.

Právě on s dalšími pěti sousedy proto vzali o víkendu do rukou spreje a díry vyznačili. Podporu našli u většiny obce. Obyvatelům vadí, že na silnici není ani upozorňující značka a jezdit se po ní může povolenou rychlostí.

„Pro řidiče je to nebezpečné hlavně v noci a podívejte se, kolik tudy jezdí cyklistů z Přebuzi, a to velice rychle, vzhledem k tomu, jaký je to kopec,“ upozornil Josef Trojan.

Místní řidiči už silnici podle něj znají a vědí, že musí jet pomalu, ani to ale příliš bezpečné není. „Když jedete, soustředíte se na ty díry, nikoli na provoz. Měl by to tu někdo zavřít, když je silnice v takovém stavu,“ doplnil.

Lidé z Krásné Lípy odhadují, že na rozbitém 1 200 metrů dlouhém úseku vyznačili stejný počet děr, neboť na metr připadá právě jedna díra. Za hodně hluboké považují minimálně stovku z nich.

Rudolf Kovařík ze Šindelové používá silnici skrze Krásnou Lípu pravidelně. Pokud to podmínky dovolí, objede její část po vedlejší louce, od značky Krásná Lípa pak zařadí jedničku.

„I když použijete oba směry, nemáte jinou šanci, aby kolo do díry bezpečně vjelo a zase vyjelo,“ řekl s tím, že nejvhodnější rychlost pro tento úsek je asi tak 20 kilometrů v hodině. „Je to nejhorší způsob, jak prezentovat turistiku v této části Krušný hor,“ kritizuje.

Podotkl také, že právě u rozbité vozovky v Krásné Lípě mají paradoxně stanoviště krajští silničáři.

Podle krajského náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka se ale obyvatelé opravené silnice brzy dočkají. Zakázka už prošla soutěží.

„Nyní se uskuteční práce na zmíněném úseku komunikace. Pokud by obyvatelé, případně zástupci obcí vznesli dotaz, informaci o termínu opravy bychom jim rádi dali. Vše by mělo být hotovo do konce tohoto měsíce, tedy do 31. července 2019,“ uvedl.

Zapomenutý region

Obyvatelé obce se sice domnívají, že je měl někdo sám informovat, nicméně díky tomuto ujištění odvolali další víkendovou akci, která měla na špatný stav silnice upozornit.

U některých však vyvolala zpráva o chystané opravě další obavy. Rudolf Kovařík upozornil, že už nyní lidé diskutují, kam až silničáři s rekonstrukcí dojdou.

„Otázkou je, zda ke značce Krásná Lípa, anebo až na náměstí. Kdyby to bylo jen ke značce, tak to bude k ničemu, protože nejhorší úsek je podél hřbitovní zdi a kostela až před bývalý obchod,“ řekl.

Josef Trojan přitom doplnil, že obyvatelé nejsou naštvaní jen kvůli této silnici, ale i dalším cestám vedoucím například ze Šindelové do Nejdku, na Mezihorskou či Horní Rotavu. „Tento náš region, Kraslicko, je prostě zapomenutý,“ povzdechl si.

S nadějí se na slibovanou opravu dívají lidé v sousední Přebuzi, kteří se z obce do větších měst na Sokolovsku a Karlovarsku dostanou buďto přes Krásnou Lípu nebo přes Rudné.

„Můžeme si vybrat mezi hroznou, nebo hroznější silnicí. Vzhledem k tomu, že děti jezdí do Kraslic do školy, tak silnice přes Krásnou Lípu je v našem případě asi využívanější. Za každý opravený metr budeme rádi,“ řekl starosta Přebuzi Martin Bruoth.