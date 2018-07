Řidiči zájezdových autobusů si s parkováním ve Varech hlavu nelámou

Místo toho, aby řidiči zahraničních autobusů po vysazení pasažérů odjeli tam, kam mají, tedy na parkoviště u dolního nádraží, blokují provoz v centru města.

,,Lidé si stěžují, že autobusy, které do Varů dovážejí turisty, zůstávají stát v Horově ulici. Tato ulice by opravdu měla být pouze výstupním místem s výjimkou pro městskou hromadnou dopravu,“ uvedl Čestmír Bruštík, 1. náměstek primátora Karlových Varů.

„Nedávno mi řidič tvrdil, že veze pouze asijské turisty, kteří si jdou jen vyfotit hotel Thermal, a že se mu nevyplatí přejíždět pryč. A takhle tam autobusy zůstanou stát třeba 20 minut se zapnutými motory, aby jim mohla jet klimatizace. Nemůžeme v bytě pořádně otevřít okna, vzduch se nedá dýchat, všude je prach,“ popsala situaci Jitka Plhová, která bydlí přímo nad exponovanou ulicí.

Častější kontroly

Město chce podle náměstka Bruštíka situaci řešit spolu s městskou policií častějšími kontrolami daných ulic.

„Nejrychlejší je ale vždy oznámit tuto skutečnost rovnou na městské policii, ta to dokáže promptně řešit a autobus odkázat do patřičných mezí, tedy obvykle na parkoviště autobusů na dolním nádraží,“ dodal Jan Kopál, tiskový mluvčí magistrátu města Karlovy Vary.

Parkování v centru města Karlovy Vary v ulicích Varšavská, Horova, Jugoslávská či Bulharská je možné pouze pro vlastníky parkovací karty. Pro ostatní jsou k dispozici parkoviště placená.

Lidé s parkovacími kartami však stále upozorňují i na dlouhotrvající problém s parkováním vozidel bez tohoto povolení.

„Po zavedení poplatku za vydání karty, což bylo tuším před dvěma roky, se situace s parkováním zlepšila. Nyní je však znát, že provozovatel placeného parkoviště na Varšavské ukončil možnost placeného parkování pouze na půl hodiny a parkování je zde možné pouze za minimálně hodinový poplatek. Spousta návštěvníků centra tím pádem při vyřizování svých pochůzek využívá krátkodobého zaparkování na vyhrazených místech pro držitele parkovacích karet. Dnes jsem například za cestu od svého auta ke kanceláři napočítala deset vozů bez povolení,“ uvedla Jana Pachtová, která vlastní abonentní parkovací kartu.

„Tuhle jsem se bavila s pánem z Holandska, že tu prý posledních pět let parkuje vždy. Jenomže když zavolám na policii, tak mi řeknou, že na to nemají čas,“ dodala Plhová.

Podle ní není výjimkou, že vlastník karty musí několikrát objet celý blok, než někde dokáže sehnat místo k zaparkování. Pro získání parkovací karty je přitom nutné v dané oblasti bydlet či podnikat a dále ji také zaplatit. Rezidenti za ni ročně zaplatí 480 Kč za první vozidlo a 3500 za druhé, abonenti dokonce 2400 za první vozidlo a 9000 za druhé. Parkovací karta však neznamená jisté vyhraněné místo, ale pouze povolení k zaparkování.

Nemůžeme jen kontrolovat karty, vysvětlují strážníci

Městská policie se však hájí tím, že k tomu, aby mohla dané ulice kontrolovat tak často, jak je zapotřebí, nemá dostatek lidí.

„Nikdy nezabráníte tomu, aby se tam ta auta postavila, lidé to budou zkoušet. Vyplatí se jim to. Vyzkouší to desetkrát a dostanou jednu pokutu. Určitě budeme dělat další nárazové kontroly, jenomže po těchto ulicích by mi mohla chodit jedna hlídka stále dokola a stále by měla co dělat a já je tam nemohu mít celý den, potřebuji je jinde. Nejsme dopraváci,“ vysvětlil Marcel Vlasák, velitel městské policie Karlovy Vary.

„Na uvedenou zónu se ale konkrétně soustředíme jednou za pár měsíců ve spolupráci s územním odborem Policie České republiky a s dopravní policií, kdy se několik týdnů střídáme a tuto oblast každodenně prověřujeme,“ dodal Jan Kopál.