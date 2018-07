Kraj tlačí na Karlovy Vary, aby ve městě zachovaly kremační pec

„Pozastavujeme se nad rozhodnutím Karlových Varů neopravit stávající pec. Transport do obce poblíž Chomutova je více nákladný a hlavně jde o citlivé téma pro rodinné příslušníky. Krematorium je v každém kraji a měl by ho mít i ten náš,“ řekla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Kvůli peci se v úterý ráno sešla s primátorem Petrem Kulhánkem. Ke změně postoje ho ale nepřesvědčila.

„To, jak dnes postupujeme my, je běžná praxe v České republice. Zjistili jsme, že z 26 statutárních měst polovina kremaci vůbec nemá a využívá úplně stejný model jako dnes my v Karlových Varech,“ uvedl Kulhánek.

Zároveň zopakoval, co všechno karlovarské radní k rozhodnutí vedlo. Když loni v létě došlo k havárii pece, zvažovalo město buďto její opravu, pořízení nové, anebo externí služby.

Právě třetí varianta se podle Petra Kulhánka osvědčila, a to i vzhledem ke stížnostem lidí, kteří na sídlišti u krematoria bydlí.

Kremační pec uprostřed sídliště

„Krematorium vzniklo v roce 1933 na okraji města mimo jakoukoli zástavbu a dnes je uprostřed sídliště. Za uplynulých osm let máme poměrně hodně negativních ohlasů,“ zmínil primátor.

Rozhodnutí podle něj ovlivnila také ekonomika, neboť pořízení nové pece by stálo město 12 milionů korun a společnost Vysočanské zahrady garantovala Karlovým Varům kapacitu i cenovou úroveň.

Cena žehu by podle něj měla zůstat zhruba na hranici dvou tisíc korun, přibudou ale náklady na transport.

Hejtmanka po schůzce uvedla, že vzhledem k situaci přijde s rozhodnutím i kraj. „Teď mohu říct, že by si vzal popřípadě krematorium do provozování, ale to město také nechce,“ uvedla.

Bude v kraji krematorium?

Primátor zase zmínil, že pokud by se kraj rozhodl pro vznik svého krematoria mimo zástavbu, budou se na něm Karlovy Vary podílet. Jana Vildumetzová se chce během léta obrátit na starosty všech měst a obcí v kraji, aby znala na situaci jejich názor.

Na konci prázdnin by je pak chtěla svolat ke společnému jednání.

Krajský náměstek pro sociální oblast Petr Kubis označil krematorium za velmi citlivé téma.

„Kraj nemůže být bez krematoria, na druhou stranu, jestliže Karlovy Vary mají problém, že krematorium kouří na sídlišti, nemám k tomu informace, a je potřeba o tom diskutovat. Jsem rád, že se diskuze vyvolala a kraj se k tomu jistě postaví čelem,“ uvedl.

Jeho kolega pro oblast školství Jaroslav Bradáč se zase domnívá, že argument města o námitkách lidí ze sídliště je zástupným problémem.

„Krematoria jsou i v jiných městech a nikdo se tomu nediví. Samozřejmě je to otázka nových technologií a stojí to peníze,“ řekl.

Ještě loni v listopadu se na půdě karlovarské radnice vážně mluvilo o rekonstrukci stávající technologie krematoria v Karlových Varech. Město původně chtělo pronajmout krematorium někomu, kdo by byl schopný zainvestovat kompletní rekonstrukci technologie za přibližně 30 milionů korun.

Žádný takový zájemce se ovšem nepřihlásil, proto dál pokračuje smlouva s dosavadním nájemcem, společností Fořt a synové. Vedení Karlových Varů chce nyní investovat peníze do rekonstrukce obřadní síně. Počítá s tím, že to vyjde do pěti milionů korun.