Barman zběhl k výrobě nanuků, tradičním chutím zákazníků ale neunikl

Jeho jedenáct příchutí mohou milovníci mražených dobrot ochutnat během 53. ročníku mezinárodního filmového festivalu. Prezentuje se i třemi novými příchutěmi vanilka, čokoláda a kokos.

„Narazil jsem na českou zmrzlinovou konzervativnost, protože lidi vyhledávají jednodruhové příchutě častěji než kombinace. Minulý rok jsme měli jahodu s rebarborou, ale po samotné jahodě byla mnohem větší sháňka,“ uvedl Vondráček.

Podle něj je základem jeho umu výroby zmrzliny podobný proces jako u přípravy koktejlů, jen se násobí.

„Samozřejmě to není tak jednoduché, jak jsme si původně mysleli. Že když umíme dělat drinky, tak umíme automaticky i zmrzlinu,“ řekl.

Krušné začátky

„Trvalo nám asi rok, než jsme proces výroby dokázali nějak uchopit. Už mražení samo o sobě má dost citlivých míst, které je třeba dodržet, aby zmrzlina byla dobrá a neměla ostré krystalky,“ vysvětlil Vondráček.

Začátky zmrazování byly krušné. „Stalo se nám, že jsme zmrazili malinovou a ona byla tvrdá jako kámen. Ani po patnácti minutách na stole se nehnula,“ vzpomíná výrobce.

Dnes je schopen vyrobit týdně až šest tisíc nanuků. A do zmrzliny ještě přidává tvarohový perníček.

Nový nápad - sirupy

Kromě toho se pustil i do výroby sirupů. I téměř po třech letech podnikání se stále průběžně seznamuje s některými věcmi.

„Jsme pořád na začátku. Nepřijde mi, že bychom byli nějak super pokročilí. Víme sice daleko víc, co děláme, máme dobré reference od lidí a také jsme už pár tisíc kousků vyrobili, ale rozvoj bude následujících čtyři až pět let hodně turbulentní. Jestli to bude lidem chutnat tolik jako teď, tak budeme následující tři roky pořád na začátku, protože když chcete zdvojnásobit výrobní kapacitu, tak jste na novém začátku. Není legrace mít něco takového pod kontrolou pro nezkušeného člověka,“ vysvětlil.

Už teď veškerý svůj zisk investuje. „Máme zatím velkou nevýhodu v tom, že tenhle business funguje jen polovinu roku, takže i když děláme druhou sezonu, tak máme jenom rok zkušeností s reálným podnikáním. Zatím nemáme finance na to, abychom podnikali celoročně nebo v zimě,“ řekl Vondráček.

Plány do budoucna

Stále přemýšlí o tom, jak co zlepšit. „Rozhodl jsem se, že po každém roce vyřadím příchuť, která je statisticky méně prodávaná. Myslím si, že to udrží svěžest v portfoliu,“ řekl.

Na příští rok plánuje s nanuky rozvážku až do domu. „V Praze i na Karlovarsku chceme udělat rozvoz zmrzlin až domů v malých krabičkách, kam se vejde třináct nanuků. Lidé si pošlou objednávku, kde si vyberou příchutě,“ plánuje Vondráček.

Sám považuje za svůj největší úspěch skutečnost, že na své podnikání na začátku nerezignoval, a že jeho nanuky chutnají.