Nová podoba karlovarské keramické školy vzejde ze soutěže

Kraj začal dávat dohromady jednotlivá kritéria, která by do soutěže chtěl zahrnout. Během měsíce by měly výsledný materiál posoudit krajské komise i rada. Soutěž by měla začít na podzim.

„Základním kritériem bude určitě cena, protože ji nemůžeme šponovat nesmyslně vysoko. Bavíme se řádově o 500 až 600 milionech. Diskutujeme také o funkční náplni. Paní ředitelka nám předala to, jak si představuje veškeré vyučované obory, jaké jsou prostorové nároky na učebny, dílny a tak dále,“ řekl krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů.

Zástupci kraje podle něj nechtějí, aby jeho zařízení bylo pouze školou, ale také prostorem, který by vytvořil v městské části Rybáře zázemí pro občanskou společnost, komunity a zároveň se v něm mohly pořádat výstavy, setkání odborné veřejnosti a podobně.

„Všem těm, kteří do soutěže půjdou, dáme stavební průzkum kompletně celé školy. Bude na architektech, aby jasně určili, kterou část stavby je možné využít a kterou je potřeba sundat na základě stavebně technického průzkumu,“ přiblížil Josef Janů. O problémech se stavem budovy školy čtěte více v článku Keramická škola ve Varech zůstane na místě.

Poté, co budou mít zástupci kraje jednotlivé návrhy, začnou se bavit o tom, které řešení by upřednostnili.

„Osobně se domnívám, že by škole prospělo, kdyby zůstalo zachované nároží směrem na náměstí 17. listopadu. Myslím si, že to bylo jistě pozitivním prvkem,“ doplnil radní.

Důležitá je rychlost

Pokud vše půjde podle plánů, kraj by mohl vítězný návrh z různých variant vybrat během zimy. Příští rok by pak zadal ve společném řízení výběr projektanta stavební dokumentace a zároveň i stavby samotné. Cílem je všechny kroky uspíšit.

„Když budu hodně velký optimista, výstavba by mohla být zahájená na přelomu roku 2020 a 2021. Pokud by se domluvila nějaká část demolice, tak ta by se mohla uskutečnit i dříve,“ uvedl Josef Janů.

Co nejrychlejší řešení přivítal také krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč. „Kolegové teď připravují podmínky a já hlavně říkám, ať je to rychle,“ komentoval.

O budoucnost školy se aktivně zajímá Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM), která na projektu spolupracuje. Komplex historických budov školy má podle ní důležitý význam v dochovaném kontextu urbanistické struktury karlovarské městské čtvrti Rybáře.

„Díky památkové ochraně v bezprostřední minulosti patří historické objekty školní a obytné budovy jako jedny z mála k autentickým dochovaným stavbám, které jsou z hlediska péče o stávající a budoucí rozvoj charakteristického obrazu městské čtvrti Rybáře nepostradatelné,“ upozornila kancelář ve svém stanovisku.

Její odborná rada pak uvedla, že střední škola tohoto typu je vzhledem k absenci vysoké školy velmi důležitá, protože stahuje do města i žáky odjinud, a je proto důležité, zachovat její funkci na stávajícím místě. Dále doporučuje před definicí programu udělat analýzu stavu budovy.

Další potíže

Kromě uměleckoprůmyslové školy řeší kraj potíže také karlovarská zdravotnická škola, na jejíž spodní budově směrem k řece Teplé se před časem objevily praskliny. Postižené místo nechal kraj podepřít, na řešení pracuje projektant.

„Škole to samozřejmě komplikuje život, ale je schopná výuku zajistit. Všichni máme zájem na tom, aby to dobře dopadlo a bylo to hotové co nejdříve,“ řekl Jaroslav Bradáč.