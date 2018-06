Další známou rolí Roberta Pattinsona je postava studenta Cedrika Diggoryho ve snímku Harry Potter a Ohnivý pohár. S hlavním hrdinou se utká o přízeň Cho Changové.

Robert Pattinson na Governors Awards (Los Angeles, 11. listopadu 2017)

Ve Varech se Pattinson stane hostem slavnostního zakončení. „V průběhu večera převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary udělovanou výrazným osobnostem světového filmu,“ řekl prezident přehlídky Jiří Bartoška.

Brita festival ocení za jeho výraznou hereckou spolupráci na zásadních snímcích současných režisérských veličin autorského filmu.

Mimořádný kritický ohlas zaznamenal snímek Dobrý časy (Good Time, 2017) Bennyho a Joshe Safdieových, ve kterém Pattinson ztvárnil jednu z hlavních rolí. Snímek byl uvedený loni na filmovém festivalu v Cannes, posléze na karlovarském festivalu a získal pět nominací na Film Independent Spirit Award.

MFF Karlovy Vary uvedl v roce 2014 i futuristický western Tulák (The Rover) s Pattinsonem a Guyem Pearcem v hlavních rolích.

Robert Pattison ve filmu

Filmografie Roberta Pattinsona zahrnuje nejen velkorozpočtové filmy, ale představuje také spolupráci na dalších, často nezávislých projektech se zajímavým tématem či výraznými filmaři.

Objevil se v nové adaptaci slavného Maupassantova Miláčka (Bel Ami, 2012), s Davidem Cronenbergem natočil temnou futuristickou vizi Cosmopolis (2012), uvedenou také na MFF Karlovy Vary, a snímek Mapy ke hvězdám (Maps to the Stars, 2014).

Objevil se po boku Nicole Kidman a Jamese Franca v životopisném romantickém dramatu Wernera Herzoga Královna pouště (Queen of the Desert, 2015) a v jedné z hlavních rolí dobrodružného snímku Ztracené město Z (The Lost City of Z, 2016). Letošní festivaly Sundance a Berlinale uvedly snímek Dáma (Damsel, 2018) Davida a Nathana Zellnerových.

Další filmové osobnosti

Bartoška zároveň oznámil, že hosty slavnostního zahájení budou také režisér Taika Waititi a producent Carthew Neal, kteří v současné době natáčejí v Česku snímek Jojo Rabbit.

Novozélandský režisér Taika Waititi natočil divácky úspěšný snímek Co děláme v temnotách (What We Do in the Shadows), který byl, stejně jako jeho další film Hon na pačlověky (Hunt for the Wilderpeople, 2016), uveden také MFF KV. Je také režisérem velkofilmu Thor: Ragnarok.

Poslední ohlášenou hvězdou je žena. „Nový film režiséra Terryho Gilliama Muž, který zabil Dona Quijota představí společně s ním mladá portugalská půvabná herečka Joana Ribeiro,“ řekl Jiří Bartoška.

Gilliam obsadil Joanu Ribeiro, která je doposud známá především díky rolím v televizních seriálech, do role Angeliky, španělské dívky, která si zahrála v Tobyho studentském filmu a nyní je ve vztahu s magnátem, který ji zneužívá.