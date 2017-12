Hokejisté, starostové či mladá vědkyně. Kraj zná své vítěze i poražené

Za téměř skončený rok stihla Movsesjan kromě maturity celou řadu akcí, včetně svého nástupu na obor biochemie na brněnské Masarykově univerzitě.

Do světového povědomí vstoupila svou prací o lidském proteinu RAD51, který může otevřít cestu nové léčbě nádorů. Za jeho objevení získala řadu cen v České republice, v USA a naposledy v září v Talinu, kde získala jednu ze tří prvních cen Evropské unie pro mladé vědce za letošní rok.

„Práce na výzkumu mi zabraly čtyři měsíce,“ řekla skromně už v České republice, kde se stejným projektem získala cenu Česká hlavička v oboru Život a zdraví člověka, cenu Učené společnosti 2017 a zvítězila také v Expo Science AMAVET 2017.

„Molekulární biologii vidím jako nástroj k pochopení a zásahu do těchto fascinujících mechanismů za účelem zlepšení kvality a délky života,“ vysvětlila Movsesjan.

Pilot, BMW a armáda

Skvělou sezonu zažil Karlovarský závodník Petr Kopfstein, když sezonu zakončil jako pátý pilot v pořadí. A to i přes to, že se v elitní kategorii Masters Red Bull Air Race pohybuje teprve druhým rokem.

„To je skvělé. Musím říct, že se nám letos povedly všechny závody. Jsem přesvědčen, že toto závodění je o hlavě a to myslím je moje silná stránka, chybí pouze zkušenost,“ řekl s výhledem do další sezony Kopfstein s tím, že by rád atakoval pozice na bedně.

Rok pozitivních zpráv pro budoucí rozvoj zažil i samotný Karlovarský kraj, kde se v druhé polovině roku rozhodlo o umístění zkušebního centra pro vozy BMW a také o návratu Armády České republiky do kraje. Muže v maskáčích budou lidé do čtyř let v regionu potkávat častěji. Může za to rozhodnutí postavit ve Vojenském újezdu Hradiště vojenskou akademii podobnou té ve Vyškově.

„Důvodů je hned několik. V posledních letech se nám daří nábor nových sil, jen v minulém roce posílilo armádu 2200 nováčků a v letošním roce bude číslo velmi podobné. Vyškov doslova praská ve švech, proto potřebujeme nové centrum. Druhá věc je ta, že se nám nábor daří více na Moravě, neboť zájemci z Čech nechtějí dojíždět, což má tento krok eliminovat,“ vysvětlil dnes již bývalý ministr obrany Martin Stropnický.

Do roku 2022 bude fungovat zkušební polygon na vývoj částečně i plně autonomní vozy firmy BMW na Sokolovsku.

Pád hokejové Energie

Rok 2017 měl i své poražené. Mezi ty nejznámější patřili především hokejisté HC Energie Karlovy Vary, kteří spadli po dvaceti letech fungování v extralize. Za jejich účinkování se jim podařilo po dvou letech za sebou získat titul i druhé místo. Po přesunu do nové areny se jim už ale nedařilo a začal pád, který skončil až letos na jaře.

„Tragédií bych sestup určitě nenazýval,“ řekl tehdy generální manažer Miroslav Vaněk, kterého po 26 letech v pozici vystřídal majitel klubu Karel Holoubek.

„Finanční situace v klubu je natolik závažná, že jsem se rozhodl převzít funkci generálního manažera klubu. Doposud jsem činnost klubu z pozice majitele dozoroval, ale kvůli vzniklé situaci jsem se rozhodl převzít aktivně řízení klubu,“ vysvětlil své počínání tehdy Holoubek.

Špatný rok pro starosty

Bouřlivý rok se sedmnáctkou na konci byl konečnou hned pro několik starostů v regionu. Největší průvan zažila chebská radnice, kde se vystřídali hned tři představitelé města.

V březnu byl kvůli kauze ROP odvolán starosta Petr Navrátil, po téměř dvou měsících se do židle nejvyššího představitele druhého největšího města v kraji posadil Antonín Jalovec. Ani ten ale do konce roku nevydržel, neboť byl v prosinci kvůli diskuzi nad rozpočtem pro rok 2018 odvolán a místo něj se v prosinci stal starostou Zdeněk Hrkal.

O svého prvního muže přišlo také čtvrté největší město, a to Ostrov. V dubnu zde ve funkci skončil Pavel Čekan. Podle opozice za tím stál projekt Myslivna, ze kterého se měl stát hotel. Čekana pak ve funkci nahradil Josef Železný.