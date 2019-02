Zápach zamořil město, informace o nehodě dorazila pozdě

Zařízení patří společnosti Sokolovská uhelná. Ta o úniku zapáchajících látek podle lidí i starosty nedalekého města Chodov informovala pozdě.

„Dnes v 16:45 došlo k poruše na generátorovně ve Vřesové a následnému úniku zapáchajících látek z technologie. Porucha byla již v 17:00 odstraněna, a nedošlo k ohrožení zdraví,“ uvedla ve středu společnost na svých stránkách.

„Podle toho jak se budou vyvíjet rozptylové a klimatické podmínky může v následujících hodinách přetrvávat v ovzduší zápach uniklých látek, který však není zdraví škodlivý,“ zdůraznila ve svém prohlášení.

Jenže podle místních obyvatel se zápach nedal vydržet. Na sociálních sítích se okamžitě rozjela diskuse, ve které lidé líčili své pocity: štiplavý zápach v nose, pálící oči, pocity na zvracení, bolesti hlavy.

Někteří měli dokonce pocit, že se v jejich okolí něco pálí. Problémy lidé registrovali i třeba u psů.

A podle posledních reakcích ze sociálních sítí se vzduch v Chodově, který je druhým největším městem Sokolovska, ještě nevyčistil.

Informace přišly pozdě

Zapáchající látka se dostala do ovzduší. Do Chodovského potoka se nepronikla, hasiči ji zachytili v nádrži u Staré Chodovské.

Ač se havárie stala před 17 hodinou, sousední město Chodov se o ní dozvědělo s několikahodinovým zpožděním. A to se místní radnici nelíbí.

„Vedení Města Chodova je znepokojeno zápachem, který během uplynulé noci výrazně zasáhl do života občanů Chodova. O situaci jsme byli informováni stejně jako veřejnost kolem desáté hodiny večerní. Považujeme za nešťastné, jak a kdy jsme se o situaci dozvěděli, a hodláme v tomto směru vyvolat jednání s vedením podniku. Chceme nastavit jasnější pravidla informování o probíhajících haváriích, jejich závažnosti a dopadech na obyvatele regionu,“ uvedli v prohlášení za město starosta Chodova Patrik Pizinger a místostarosta Luděk Soukup.

Podle nich je Sokolovská uhelná pro město důležitý partner, ale pro dobré sousedství je nutné předávání relevantních informací a důsledná komunikace.

„Nemáme ani právo ani prostředky, jak přímo kontrolovat aktivity hnědouhelného kombinátu ve Vřesové, ale vzhledem k dopadům na život v Chodově vnímáme nutnost situaci intenzivně řešit a podobným událostem předcházet,“ dodává starosta Pizinger.

Hasiči pokládali nornou stěnu

Únik zapáchajících látek znamenal poplach i pro hasiče. Voda znečištěná dehty odtékala do odkaliště na okraji Chodova.

„Hasiči proto instalovali nornou stěnu, která měla zabránit úniku dehtové vody do Chodovského potoka. Zároveň odebírali vzorky vody v potoce a to od Chodova až do Karlových Varů,“ uvedl mluvčí HZS Karlovarského kraje Martin Kasal.

Uniklá látka není podle hasičů zdravotně závadná, zápach z jejích výparů je ale obtěžující.

„Rozborem vzorků nebyla nikde naměřena nadlimitní hodnota látky ve vodě, na přítoku do odkaliště se v průběhu noci hodnota snižovala. Hasiči zůstanou s nornými stěnami na místě až do doby, dokud bude hrozit únik látky do Chodovského potoka, který se vlévá do řeky Ohře,“ dodal mluvčí hasičů.

Závada při zpracování uhlí

Podle informací společnosti Sokolovská uhelná byla příčinou technická závada na zařízení tlakové plynárny, která zpracovává hnědé uhlí pro zdejší paroplynovou elektrárnu. Následkem závady došlo k úniku plynového koncentrátu do ovzduší a částečně do zachycující nádrže na Chodovském potoce. Porucha tedy nemá žádnou souvislost se zpracováním dehtů z ostravských lagun.

„Na odstranění závady se okamžitě začalo pracovat a ještě v průběhu noční směny jsme zahájili i práce na odstraňování následků,“ uvedl předseda představenstva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl s tím, že kontinuálně s tím probíhá i monitoring odtoku z dočišťovací nádrže. „Výsledky měření na Chodovském potoce pod hrází dočišťovací nádrže jsou v pořádku a nepřekračují limity,“ dodal Pöpperl.