Zadlužené Prameny už nechtějí bezvládí, počet zastupitelů zdvojnásobí

V Pramenech se totiž zastupitelstvo už několikrát rozpadlo, a přišlo tak o schopnost usnášet se a přijímat důležitá rozhodnutí. Pokud totiž počet členů zastupitelstva klesne pod pětičlennou hranici, zastupitelstvo už ze zákona nemá možnost rozhodovat a volby se musí opakovat.

Jak důležitý krok je zvýšení počtu zastupitelů, ukázaly například poslední mimořádné volby, které se v Pramenech konaly v lednu. To se do boje o křesla na radnici pustili členové místního uskupení Prameny šťastné a veselé, Společné Prameny a Svobodné Prameny. Kromě toho se o místa v zastupitelstvu přihlásili i Piráti.

Když pak voliči poslali do zastupitelstva hned čtyři zástupce z uskupení Společné Prameny, stačilo, aby jediný zvolený opoziční zastupitel odstoupil, a situace byla stejná jako před volbami (psali jsme v článku V Pramenech se rozpadlo zastupitelstvo).

Dluh se podařilo snížit, i tak ale obec tíží

„Naše uskupení Společné Prameny už má hotovou kandidátku. Objeví se na ní devět jmen. Ale na podání je ještě čas,“ uvedla nyní starostka Michala Málková.

Podle jejích slov přináší bezvládí pro obec jen komplikace a brzdí řešení problémů s dluhy. „Zvolení devítičlenného zastupitelstva by takovým situacím mělo předcházet,“ řekla Málková, která obec vede od května 2012.

„Podařilo se nám snížit astronomický dluh na polovinu. V současné chvíli se nám jednáním podařilo dosáhnout toho, že má obec už jen jediného věřitele,“ konstatovala. Tím je firma Real Aspekt, která drží pohledávky za přibližně 60 milionů korun (čtěte též Prameny mají už jen jednoho věřitele, zbavily se státního závazku).

Největším úkolem starostky je podle jejích slov dosáhnout po dohodě s věřitelem odblokování obecního účtu.

„To je základní předpoklad, aby Prameny začaly opět žít,“ doplnila.

Bývalý lídr Svobodných Pramenů Aleš Dittert zatím není rozhodnutý, zda bude opět kandidovat. „Abych pravdu řekl, já osobně na to chuť nemám. Vadí mi všechny ty věci, co se dějí kolem. Kandidátku jsme zatím nepostavili, vlastně jsme se o tom ještě ani nebavili. To ale neznamená, že jsem na dění v obci rezignoval,“ dodal Dittert.

Prameny se do finančních problémů dostaly kvůli ambiciozním plánům na stavbu stáčírny v 90. letech minulého století. Plán však zkrachoval a dluhy se spolu s penále postupně vyšplhaly přes sto milionů korun. Zastupitelstvo se rozpadlo, do mimořádných voleb se nepřihlásili žádní kandidáti. Obec proto vedl úředník pověřený ministerstvem vnitra. Zvolit řádné vedení obce se podařilo až po několika neúspěšných pokusech v roce 2012 (o historii obce v článku Zadlužené Prameny zažily lázeňskou slávu i několik strmých pádů).