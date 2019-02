Na chebský komín už přiletěl čáp, letos neobvykle brzy

Možná je to vůbec první čáp, který letos po zimě dorazil na hnízdiště v republice.

„Za celou dobu pozorování je to nejčasnější přílet. Loni se na komíně objevil 5. března. To je celkem obvyklý termín. Ale o rok dříve to bylo 23. února a letos ještě o několik dnů dříve, už 19. února. Takové přílety jsou skutečně velmi časné,“ řekla Monika Dohnalová.

Potvrzuje to také mapa sledování čapích hnízd na www.birdlife.cz/capi, podle které jediného čápa na hnízdě v celé republice pozorovali právě v Chebu. A protože se doma objevil poprvé na Patrika, bude se tak pro letošní rok jmenovat Patrik.

„Podle čísla na kroužku, který pták nosí na noze, se nám už dříve podařilo zjistit zajímavé informace. Chebský čáp neodlétá na zimu do Afriky. Hladové měsíce přečkává v mnohem bližší destinaci, v lokalitě jižního Německa. To je zřejmě důvod, proč dorazí na svůj letní byt v Čechách pokaždé mezi prvními,“ vysvětlila Dohnalová.

Z jejího pozorování také vyplývá, že začátkem května se v Chebu celkem pravidelně objevují vetřelci, nalétávají na hnízdo a chtějí z něj rodinu vystrnadit.

„Když se objeví cizí čápi, mají už ti naši obvykle v hnízdě mladé. A musím říct, že boj je to vždycky hodně drsný. Ale chebští čápi pokaždé bojují jako lvi a nakonec se jim vždy podařilo vetřelce zahnat,“ dodala.

Čapí rodina v Chebu v loňském roce: