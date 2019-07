Chebští zastupitelé si stěžují na přehlížení, hejtmanka je zve k jednání

„Jsme druhým největším městem regionu. Přesto opakovaně zjišťujeme, že některá důležitá rozhodnutí krajských orgánů či subjektů zřizovaných Karlovarským krajem, ač se Chebu přímo týkají a jejich důsledky komplikují chod města, nejsou s námi předem konzultována a dozvídáme se o nich až z médií či různými neoficiálními cestami,“ uvedli zastupitelé v dopise, který zaslali také radním a zastupitelům kraje.

A předkládají několik případů, které jejich pocity umocňují.

„Nepříjemně nás překvapila v médiích uveřejněná informace, podle které se kraj po krachu jednání s městem Karlovy Vary dohodl s městem Sokolov na vybudování nového domova se zvláštním režimem. Chebu nic takového nabídnuto nebylo, i když právě tuto službu nám krajští úředníci doporučili pro objekt Dragounská. Oklikou jsme se dozvěděli také o plánu odpojit od centrálního vytápění dvě budovy integrované střední školy. To ale může být zásadní pro zčásti městskou společnost Terea, která vytápění zajišťuje,“ napsali chebští zastupitelé.

Připomněli také zdlouhavé jednání o pronájmu pozemku nemocnice či krizovou situaci, která je v chebské části krajské nemocnice. Zmínili i program Restart, kdy se kromě celokrajského projektu zlepšení kvality bydlení žádný projekt Chebu netýká.

„V některých záležitostech spolupráce mezi městem Cheb a některými organizacemi Karlovarského kraje nefunguje tak, jak by měla. Procesy jsou velmi zdlouhavé a zdá se nám, že už je třeba veřejně upozornit na to, že leccos by mohlo jít hladší a rychlejší cestou,“ uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec (Volba pro město Cheb).

Hejtmanku dopis, v němž si Cheb stěžuje na opomíjení svých potřeb a zájmů, velmi mrzí.

„Především z toho důvodu, že jsem se starostou města Chebu několikrát v posledních měsících a týdnech komunikovala jak osobně, tak telefonicky i prostřednictvím e-mailu a většinu věcí jsme probrali a ujasnili si je,“ sdělila Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Na každého stejný metr, oponuje hejtmanka

Oponuje také, že se starosty měst a obcí regionu vedení kraje otevřeně komunikuje.

„Pořádáme pravidelně setkání se starosty obcí a měst a to i v rámci projektů Restart. Těch setkání se vy, pane starosto, pravidelně účastníte. Vždy zde dáváme všem prostor pro připomínky a diskuzi, přesto pokaždé na konci zdůrazňuji, že každý starosta bez ohledu na barvu politického trička může zavolat, pokud ho tíží jakýkoliv problém. Všichni mají mé telefonní číslo i spojení na ostatní členy Rady Karlovarského kraje. Jsme plně k dispozici,“ uvedla v odpovědi hejtmanka Mračková Vildumetzová.

Ta podle svých slov pečlivě hlídá, aby kraj ke všem přistupoval stejně a měřil starostům stejným metrem. Podle ní jsou navíc některé stížnosti neodůvodněné, protože město prý nepostupovalo podle dohody. Například v případě pozemků u nemocnice namísto pronájmu chtěli chebští politici pozemky koupit.

„V otevřeném dopisu vedení Chebu píše, že by uvítalo návrh, jenž povede ke zlepšení vzájemné komunikace mezi městem a krajem. Můj návrh je – přestaňte nám psát přes média, zavolejme si, pojďme společně zasednout k jednacímu stolu a řešit věci z očí do očí. Věřte, že starosti Chebu nám leží na srdci stejně, jako by šlo o jakékoli jiné město či obec Karlovarského kraje,“ dodala hejtmanka.

V čele krajské koalice stojí od listopadu 2016 hnutí ANO. Také v Chebu mělo silnou pozici až do loňských komunálních voleb, kdy drtivou většinou zvítězila Volba pro město. Cheb se tak stal jediným okresním městem, v němž ANO ve volbách utrpělo porážku.