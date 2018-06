Velký návrat. Kapela 0609 hlásí comeback v novém složení

Kapela má přitom za sebou tři desky, nespočet videoklipů, úspěšné singly v rádiích a řadu ocenění. Jenže po odchodu Míry Chrástky natočil zpěvák Martin Čarný jedinou desku. A pak se po 0609 slehla zem. Až do letoška.

Teď znovuvzkříšená skupina, kterou nově tvoří zpěvák Antonín Červínek, kytarista René Červínek a jediný zakládající člen původní party bubeník Míra Všetečka, vypustila do světa dva singly a videoklip.

Co vás vedlo k myšlence obnovit činnost kapely?

Míra: Přiznám se, že po zkušenostech s muzikanty v jiných formacích se mi už nechtělo muziku dělat. Ale shodou náhod mi René a Tonda pustili několik ukázek z toho, co dělají, a mě to chytlo. Slovo dalo slovo a začali jsme pracovat na nových zajímavých písničkách. Tonda je navíc skvělý bubeník a René výborný kytarista.

Antonín: Známe se s Mírou už dlouho a to, že jsme se dali dohromady, byla svým způsobem náhoda. Je to zvláštní, ale dokážeme se ve studiu shodnout, přestože jsme s bráchou o dost mladší než Míra. Spolu jsme začali pracovat na novém, moderním stylu.

Jaký je to styl?

Antonín: Snažíme se o moderní pojetí pop rocku s důrazem na melodie.

René: Je pro nás důležitá i textová složka a aranže. Samozřejmě plánujeme, že se v budoucnu objeví i tvrdší skladby, než jsou první dva singly nazvané Ztráta a Vážně.

Kde jste je natáčeli?

Antonín: Děj se částečně odehrává v ašských výkladních skříních. Ale natáčeli jsme v našem ašském studiu. Mix a mastering dělal jeden z nejlepších hudebních producentů Jiří „Ecson Waldes“ Paška. Spolupráce s ním byla skvělá. K písničce Ztráta už je na YouTube videoklip, na kterém odvedli velký kus práce tvůrci z produkčního týmu Petr Všetečka, Dominik Erban a Tomáš Všetečka.

René: Jirka Paška je absolutní pohodář s velkým hudebním nadhledem a pokorou. Bylo skvělé s ním pracovat. Dík patří i všem, kteří se na natáčení podíleli.

Míra: Nesmíme zapomenout na skvělou fenku Mášu, která se v klipu objevila.

A další singl?

Míra: Máme už smíchanou písničku s textem, ke kterému byla původně jiná melodie na druhé desce 0609 Pár změn. Jenže Tonda s Renkem k těm větám dokázali vytvořit novou melodii a zajímavé aranže. Teď chystáme scénář na videoklip. Mohl by být hotový v srpnu.

Co plánujete dál?

René: Už dokončujeme další skladby, tentokrát budou v takovém rockovějším stylu. A i k nim by měly vzniknout videoklipy.

Antonín: Máme nové a nové nápady. Inspirace je všude kolem nás. Stačí se jen dívat a poslouchat.

Jaké máte další koníčky?

Míra: Moje práce, tedy vše kolem novinařiny, televize, hudby, je mým koníčkem. Na další už moc času nezbývá. Pravda, zase jsem začal posilovat. Ale v mém věku už to není koníček, ale nutnost. (smích)

René: U mě se všechno točí kolem muziky. Teď mne baví pracovat na muzice k filmům.

Antonín: V poslední době jsem stále ve studiu – je to nekonečné laborování (smích), také hraju na bicí a zpívám. Občas si zajdu zacvičit.

Jaký bude další osud kapely?

Míra: Pro příští rok bych viděl jako prioritu připravit koncertní program pro živá vystoupení. Rád bych také pokračoval v produkci písniček, klipů a všeho, co s muzikou souvisí. Ale je na nás, jaké si stanovíme cíle. Jak budeme pracovití, draví a vytrvalí.