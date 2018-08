Archeologové v Chebu objevili barokní kanalizaci i dřevěný vodovod

„Při zkoumání historického využití a uplatnění veřejného prostoru se podařilo zachytit několik částí infrastruktury. Kromě té současné, řekněme z 20. století, která z velké části narušuje historický kontext, se nám podařilo objevit dřevěný vodovod a splaškovou kanalizaci z téhož materiálu,“ uvedl archeolog Muzea Cheb Michal Beránek.

„Víme také, že dřevěné vodovodní trubky, které tehdy lidé do výkopu položili, jsou zhotovené dvěma způsoby. Jednak jsou vrtané, jednak dlabané. Ty dlabané se vyráběly odlišnou technologií. Z povrchu klády se podélně odřízlo prkno, do zbývajícího materiálu se vydlabal kanálek a poté se odříznutý materiál přiklopil zpět. Celé se to důkladně omazalo jílem, který měl zajistit nepropustnost,“ popsal Beránek.

Další výzkumy ukázaly, že kromě nejstarších dřevěných skládaných kanálů na splašky ukrývá Židovská ulice i původní barokní zděnou kanalizaci. Modernější typ má cihlovou klenbu a dno vyskládané z říčních oblázků.

Stáří určí vědecká analýza

„Tato kanalizace, kterou se nám podařilo v ulici ověřit hned v několika sondách, evidentně vede už z Dlouhé ulice. Předpokládáme, že směřuje na náměstí, kde se stočí doleva do Kamenné ulice a tudy bude zřejmě směřovat k řece Ohři,“ popsal Beránek.

Tento typ kanalizace Chebští stavěli s největší pravděpodobností v době výstavby či přestavby pevnosti, tedy v závěru 17. či v 18. století.

„To nám také částečně zpřesňuje dataci původní dřevěné kanalizace. Lze předpokládat, že když už Chebané měli hotový zděný kanál, tak by těžko o metr vedle ve stejném směru pokládali kanalizaci dřevěnou. Z toho usuzujeme, že dřevěný kanál je starší a mohl by v Chebu sloužit v období od 14. do 18. století. V té době se také stavěly dřevěné vodovody, u těch je ten interval ještě širší, sahá až do 19. století. Časové zařazení by mohla zpřesnit dendrochronologická datace,“ řekl archeolog.

Ve výkopu odborníci objevili i tehdejší komunální odpad a řadu střepů. Ty jsou však většinou glazované, což znamená, že pocházejí nanejvýš z konce 15. století. Kromě Židovské ulice se budou v dohledné době archeologové věnovat ulicím Dlouhá a Hradební, kde se taktéž chystají výkopové práce.