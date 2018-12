Zemřel etnograf Karel Pavlištík, pomohl dostat verbuňk na seznam UNESCO

10:24

Etnografie mu byla vším, sám říkal, že byl do ní zblázněný. Přesto, než by odvolal svůj podpis pod peticí Dva tisíce slov a označil vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa za bratrskou pomoc, raději se milované práce vzdal. Karel Pavlištík, uznávaný etnograf vysokých morálních kvalit, zemřel v pátek ve věku 87 let.