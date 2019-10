Plzeň vzpomíná na slavného rodáka Karla Gotta, vyvěsila černou vlajku

„Karel Gott byl díky svému neúnavnému úsilí a mimořádnému talentu jednou z nejvýraznějších osobností naší země. Plzeň si vždy vážila a bude vážit jeho úspěchů, svým dílem významně přispěl i prestiži našeho města. Zprávu o jeho úmrtí přijímám se zármutkem,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

Kondolenční kniha se v mázhausu plzeňské radnice objeví kolem půl třetí. „Mázhaus bude dnes otevřený mimořádně do 21 hodin. Kniha tam bude minimálně do konce týdne. Pokud bude zájem lidí velký, tak tam zůstane i příští týden,“ uvedla mluvčí plzeňské radnice Eva Barborková.

Lidé mohou do kondolenční knihy psát poslední vzkazy rodině zesnulého zpěváka. Město také na obrazovce v mázhausu začne v příštích dnech promítat smyčku z fotografií z akcí v Plzni, jichž se Karel Gott zúčastnil.

V Plzni žil oceňovaný zpěvák s rodiči do roku 1945, poté se rodina i s šestiletým Karlem přestěhovala do Prahy. Tím se ale Gottova vazba s plzeňským regionem nepřetrhala. Strávil tady část učňovských let, když se učil elektromontérem.

V listopadu 2009 získal Karel Gott čestné občanství Plzně a zároveň byl uveden do Dvorany slávy.

Snad více než Plzeň miloval Karel Gott Újezd u Svatého Kříže na Rokycansku, kam v mládí jezdíval na prázdniny k babičce.

Do vsi se vracel i v pozdějších letech. I proto, že na místním hřbitově má pochované oba rodiče i prarodiče.

„Vzpomínek na mistra máme spoustu. Na návsi jsme zasadili strom, když jsme se dozvěděli, že má rakovinu. U něj máme jeho podpis. Udělali jsme nový park, kde je kvíz o obci a jedna z otázek je věnována Karlu Gottovi. Je tam o něm krátká vzpomínka a jeho fotka,“ řekla starostka Újezdu u Svatého Kříže Alena Manková.

Umělce popisovala jako příjemného člověka.

„Není nijak namyšlený a je vidět, že ho těší se s námi potkávat. Je to opravdu lidový člověk,“ řekla před pěti roky starostka. Tehdy Karel Gott věnoval vesničce repliku svého obrazu i se svým věnováním.