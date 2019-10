V hale vyroste kapr rychleji, rybáři z Blatné ušetří rok času

V Dánsku je to už docela běžné, teď se do stejné věci pustila také společnost Blatenská ryba. Hodlá chovat ryby v uzavřené hale. Díky tomu potrvá proces chovu mnohem kratší dobu. Třikrát denně je potřeba do haly zajít a kromě krmení měřit nejrůznější faktory vody.