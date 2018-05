Zchátralá kaple prochází opravou, na kterou čekala několik let

Neobvyklá kaple Nejsvětějšího srdce Páně u Češnovic stojí u hlavního tahu z Českých Budějovic na Písek, u křižovatky na Netolice. Její oprava je plánovaná od roku 2011.

Stěny jsou poškozené vibracemi ze zatížené silnice, střechou do kaple zatéká, vlhko „sžírá“ omítky, kovářské prvky i malby v interiéru, nevhodná je betonová neprodyšná podlaha. Tyto problémy by měly být do srpna alespoň částečně odstraněné.

„Skoro deset let jsme žádali o dotace. Vzhledem k tomu, že jde o kulturní památku, je rozpočet stokrát větší a obec by na to ze svého neměla. Navíc k ní nevede přístupová cesta a my vlastníme pouze pozemek kapličky, těžko se rekonstrukce prosazovala u zastupitelstva. Dříve ji opravovali vesničtí zedníci, dnes na vše musí být papíry,“ vysvětluje průtahy rekonstrukce Jaroslav Havel, starosta Pištína, pod jehož správu Češnovice patří.

Kaple je bohatě zdobená, mobiliář však někdo ukradl

Nakonec ale na opravy došlo. „Objekt je majetkem obce, máme povinnost se o něj starat. Opraví se nyní venkovní zdivo a střecha, na vnitřek už peníze nezbudou, ale třeba se najde někdo, koho to bude zajímat a pomůže. Koneckonců, opravili jsme takto před lety i druhou kapli sv. Vojtěcha a dnes se u ní scházejí lidé ze tří obcí,“ říká starosta.

Kaple ve stylu pseudogotiky byla na rozcestí postavená v roce 1865, o tři roky dříve než další češnovická kaple sv. Vojtěcha směrem na Zliv. Architektura byla zřejmě inspirována romantickou přestavbou nedalekého zámku Hluboká nad Vltavou. Kaple je bohatě zdobená, mobiliář však někdo ukradl.

Podle kronikáře Jana Caletky dal kapli postavit na své náklady místní sedlák Jakub Koupal, který žil v zemědělské usedlosti zvané Pletkovina (dům číslo 12). Rozhodl se, že v obci zanechá památku, než odjede s rodinou do Ameriky.

Pro stavbu vybral rozcestí silnic do Vodňan a Netolic, kde už stála sloupovitá kamenná boží muka asi z 15. století. Zedníci se museli podřizovat změnám investora Koupala, který původní záměr údajně asi třikrát změnil.

Zámožná paní z Nepomuka darovala obci na opravu 120 zlatých

Když byla kaple dokončena, obrátil se na církevní úřady o její vysvěcení. Protože ale v začátku nepožádal o povolení, nebylo jeho žádosti vyhověno, což těžce nesl. Kolem roku 1872 Koupal prodal usedlost a odjel do Ameriky.

V roce 1885 projížděla v kočáře okolo zámožná paní z Nepomuka a kaple se jí zalíbila natolik, že obci darovala na její opravu 120 zlatých. Kaple dostala dřevěnou sochu Ježíše Krista a poté byla zasvěcena Nejsvětějšímu srdci Páně.

Mimo prací na údržbě venkovního vzhledu kaple bylo provedeno zamřížování a zajištění výklenku s dřevěnou sochou na oltáři. Všichni kolemjdoucí vzhlíželi s úctou k soše Ježíše Krista v téměř životní velikosti.

Ke konci roku 1989 byla špatně zajištěna dřevěná mříž a sochu Krista někdo ukradl. V minulosti byla kaple opravována jen zřídka, poslední větší, avšak pouze venkovní opravy, se dočkala v roce 2002.

Smutný kostlivec

Lidová pověst říká, že když najatí dělníci začali hloubit v zemině základy kaple, narazili na lidskou kostru. Kosti dávali vedle na hromádku a večer znavení usnuli asi ve sto metrů vzdálené stodole na seně, kde je sedlák ubytoval. Přestože večer byl ještě klidný a teplý, o půlnoci se ochladilo a zvedl se silný vítr.

„To dělníky vzbudilo a zjevila se jim vetchá postava – tělo oblečené v cárech šatů, její tvář byla spíše lebka se smutnýma očima, místo vlasů měla pavučiny. Zjevení po chvíli zmizelo a vítr utichl. Napadlo je, že noční událost souvisí s nalezenou kostrou, a tak ji druhého dne pohřbili ještě blíže k božím mukám,“ líčí Jan Caletka.

Následující noc toho dělníci příliš nenaspali, protože čekali, co se bude dít. O půlnoci sice vítr už nefoukal, ale postava se opět zjevila, a než zmizela, kývla několikrát hlavou. Nocležníci si to vysvětlili jako poděkování za opětovné pohřbení. Zjevení se už nikdy více neobjevilo.

„Nález lidského hrobu v blízkosti starých božích muk není ničím výjimečným. Byli-li vojáci na ústupu s těžce zraněnými kolegy a zemřel-li některý, nebyl čas mrtvého dopravit a pohřbít na nejbližším hřbitově,“ dodává Caletka.